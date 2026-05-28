気象庁は今日28日、1か月予報を発表しました。向こう1か月、気温は全国的に高い見込みです。特に、6月初めは東海から九州にかけて10年に一度レベルの高温となる予想が出ています。また、降水量は西日本〜東日本の太平洋側で平年並みか平年より多い予想です。大雨に加えて、蒸し暑さによる熱中症にも警戒が必要です。

西・東日本の太平洋側で降水量多い 大雨警戒

気象庁は今日28日、1か月予報を発表しました。向こう1か月の東日本〜西日本の太平洋側は、期間のはじめに台風6号や湿った空気の影響を受ける見込みです。そのため、この先1か月の降水量は平年並みか平年より多いでしょう。今後の台風や前線の動向に注意し、大雨に警戒してください。西日本〜東日本の日本海側と北日本、沖縄・奄美では、降水量はほぼ平年並みの見込みです。





梅雨入りの平年日は、九州南部で5月30日頃、九州北部で6月4日頃、四国で6月5日頃、中国と近畿、東海で6月6日頃、関東甲信で6月7日頃、北陸で6月11日頃、東北南部で6月12日頃、東北北部で6月15日頃です。日本気象協会では、九州から東北の今年2026年の梅雨入りは、平年より遅くなると予想しています。本格的な長雨の季節を迎える前に、晴れた日は雨どいや側溝の掃除など早めに済ませておきましょう。

蒸し暑さアップで積極的な熱中症対策を

向こう1か月はオホーツク海付近で平年より気圧が低く、日本付近に暖かい空気が流れ込みやすい時期があるでしょう。全国的に暖かい空気に覆われやすく、向こう1か月の気温は高くなりそうです。特に西日本と沖縄・奄美は期間を通して平年より気温が高く、厳しい暑さとなる日が多い見込みです。この先は、気温の上昇とともに、蒸し暑さもアップする日が増えていきます。汗を大量にかくような日は、水分だけでなく塩分も補給して、積極的に熱中症対策を行いましょう。

6月上旬は10年に1度レベルの高温

気象庁は今日28日、東海から九州にかけての広い範囲を対象に「高温に関する早期天候情報」も発表しました。その時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。これによると、6月3日頃から「かなりの高温」が予想されており、熱中症に厳重警戒が必要な所もある見込みです。



まだ6月だからと油断せず、エアコンを適切に使用するなどして暑さを避けるよう心がけてください。また、熱中症警戒アラートが発表された日は、外出時間を短めにして、気温の上がる時間帯はできる限り涼しい場所で過ごすようにしてください。