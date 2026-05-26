明日27日から28日は雨の範囲が西から広がり、雨や風が強まることもあるでしょう。その先は天気が短い周期で変化し、31日頃は真夏日地点が続出しそうです。

1週目 期間の初めは雨や風が強まる 後半は晴れて気温上昇

この期間は、前半ほど前線や低気圧の影響を受けやすくなります。

明日27日(水)は西日本を中心に雨で、特に九州では大雨となる所がありそうです。28日(木)は雨の範囲が東日本から北日本まで広がり、ザッと強く降ることもあるでしょう。沿岸部は風も強まります。29日(金)は、東北や北海道で風がさらに強まり、暴風の吹き荒れる所もありそうです。強い雨や風による交通の乱れに、お気を付けください。

30日(土)から31日(日)は晴れて、気温がグンと上がるでしょう。関東から西の地域で30℃以上の真夏日の地点が続出しそうです。屋外のレジャーなどをご予定の方は、熱中症対策を万全になさってください。6月1日(月)も暑さが続くでしょう。

2日(火)は天気が西から下り坂に向かいます。

なお、今日26日(火)の午前9時現在、日本からはるか南に離れたカロリン諸島に熱帯低気圧があり、西よりに進んでいます。24時間以内に台風へと発達して北上してくる可能性があり、今後の動向に注意が必要です。

2週目 晴れる日多いが3日は広く雨

3日(水)は、前線が日本の南に延びて、九州から関東にかけて雨が予想されています。前線の位置や、熱帯低気圧(または台風)の動きによって、雨の降り方や降る範囲が大きく変わる可能性もありますので、最新の情報をご確認ください。

4日(木)から8日(月)にかけて、湿った空気の影響で局地的に雨雲が湧くものの、多くの所で晴れるでしょう。例年ですと、九州から関東甲信にかけて、続々と梅雨入りが発表される時期ですが、今年は平年より遅くなる可能性があります。



気温は全国的に平年並みか高いでしょう。30℃を超える所は少なくなるものの、蒸し暑さが増してきそうです。湿度が高いと、体に熱がこもりやすく、極端な高温ではなくても熱中症のリスクが高まります。適切にエアコンや扇風機を使うなど、無理のないようにお過ごしください。