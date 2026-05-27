今年の夏は、「暑さ」だけでなく、「雨の降り方」にも特徴がありそうです。雨の日が増えたり、晴れていても急に雨が降ったりと、すでに変化を感じている方もいるかもしれません。この先は、梅雨の雨から夏の夕立、さらには台風まで、雨の降り方が変わっていく可能性があります。今年の雨の特徴と注意点を見ていきます。

晴れ間があっても油断できない梅雨 今年は「雨の強まり」に特徴

今年の梅雨は、晴れ間があっても油断できない展開となりそうです。





前線や低気圧の影響を受ける日がある一方で、前線が本州付近に停滞しにくく、晴れ間が出る日もあるでしょう。天気は2〜3日程度の比較的短い周期で変わるとみられます。こうした変化の中で、ひとたび雨が降ると、雨の量が多くなる可能性があります。また、梅雨入りしても、雨が降り続く日が多いわけではないものの、降るときには雨の降り方が強まりやすく、傘をさしていても濡れてしまったり、傘が役に立たないほどの雨になることも予想されます。こうした特徴から、今年の梅雨も大雨への注意が必要です。「降るときに強く降る」特徴を踏まえ、側溝の掃除やハザードマップの確認など、いざという時の備えを進めておくとよいでしょう。

梅雨明け後は急に夏 ただ「晴れても雷雨」に注意

梅雨明け後も、油断できない空模様となりそうです。



太平洋高気圧に覆われて、強い日差しが照りつけるため、気温が一気に上がる日が増えるでしょう。



その一方で、暖かく湿った空気の影響を受けやすく、大気の状態が非常に不安定になりやすいと予想されます。気温の上昇と大気の非常に不安定な状態が重なるため、例年よりも、晴れていても、急な強い雨や雷雨が発生しやすくなるおそれがあります。



今年は、梅雨明け後も天気の急変や、雨の降り方の変化に注意が必要です。

夏後半は台風シーズンへ 雨のステージが変わる

8月に入る頃から、これまでの夏の夕立のような局地的な雨に加えて、台風や湿った空気の影響を受けやすい時期になっていきます。



太平洋高気圧の張り出しが一時的に弱まるタイミングでは、西日本や東日本の太平洋側を中心に、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすくなるでしょう。

台風が本州付近に接近する可能性もあり、雨雲が発達して、短時間に激しい雨が降ったり、まとまった雨となったりするおそれがあります。



雨の降り方も、夏の立ち上がるような局地的な雷雨だけでなく、台風周辺や高気圧の縁をまわる湿った空気の影響で、同じような地域で雨が続くことも考えられます。



夏後半は晴れて厳しい暑さが続く日がある一方で、これまでとは異なる形で大雨となる可能性があります。最新の台風情報や雨雲の動きに注意してください。

エルニーニョ現象の影響は夏後半から 台風の影響に注目

今後、夏までにエルニーニョ現象が発生する可能性が高くなっています。



この影響は夏の後半から徐々に現れ始めるとみられ、日本付近では太平洋高気圧の勢力が一時的に弱まる時期があるでしょう。



その結果、台風が日本付近に影響する機会が増える可能性があります。

また、台風が発達した状態で、本州付近に接近することも考えられ、動向には注意が必要となりそうです。