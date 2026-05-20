今日20日(水)は九州〜東北南部にかけて、最高気温30℃以上の真夏日が続出となりました。熊本や佐賀では、5月としては観測史上初めて1週間連続の真夏日となりました。明日21日(木)は、九州〜東北は雨で、真夏日地点は沖縄を中心に数地点とグッと減り、東京都心の最高気温は22℃と、北風がヒンヤリ感じられそうです。日々の気温差にご注意下さい。

今日20日(水)は真夏日続出 5月1位の所も

今日20日(水)は、九州〜東北南部にかけて、最高気温30℃以上の真夏日が続出となりました。九州は雨でも30℃以上となり、湿度が高く、体にこたえる暑さとなりました。



15時までの最高気温は、水俣市(熊本)33.8℃、桐生市(群馬)33.6℃、佐賀市33.5℃など、全国の180地点で真夏日となりました。



大牟田市(福岡)32.9℃、松浦市(長崎)32.7℃、八代市(熊本)33.4℃などで5月1位の記録を更新し、小田原市(神奈川)32.3℃は5月1位タイの記録です。



また、日田市(大分)、佐賀市、熊本市では、5月としては観測史上初めて1週間連続の真夏日となりました。



東京都心も29.7℃と、7月中旬並みの暑さとなりました。



※15時までの最高気温(南鳥島除く)

明日21日(木)は真夏日激変 東京都心は羽織る物必須

ここ数日は、季節先取りの暑さが続きました。17日(日)は東京都心で今年初の真夏日、18日(月)は日田市(大分)と豊岡市(兵庫)で35℃以上と今年全国で初の猛暑日となりました。そして、昨日19日(火)は、伊達市(福島)と福島市で35℃以上となり、東北で今年初の猛暑日となりました。



明日21日(木)は、九州〜東北は雨で、真夏日地点は沖縄と宮崎の数地点の予想です。



東京都心は今日20日(水)29.7℃(7月中旬並み)→21日(木)22℃(5月上旬並み)と、季節が2か月半くらい戻りそうです。北よりの風が吹き、体感的にはこの数字よりもヒンヤリ感じられそうです。重ね着など、服装でうまく調節しましょう。