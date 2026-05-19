明日20日から23日頃までは全国的に曇りや雨となり、季節外れの暑さは収まります。関東をはじめ、少しヒンヤリする所もあり、体調管理に注意が必要です。24日以降は晴れる日が多くなりますが、これまでのような極端な暑さにはならないでしょう。

1週目 曇りや雨で暑さ収まる

季節外れの暑さは、ひとまず今日19日までとなりそうです。

明日20日から21日は前線が延びて、雨の範囲が西日本から東日本、北日本へと広がってきます。22日と23日も、湿った空気が入るため雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。雨が本降りになることもあり、風もときおり強めに吹きます。

気温の上昇は抑えられ、30℃以上の真夏日の地点は、ほとんどなくなるでしょう。特に、21日と22日は、東北で15℃前後、北陸や関東で20℃前後に留まる所が多く、平年を下回る予想です。雨や風の影響で、体感温度が下がり、少しヒンヤリするでしょう。体調を崩さないよう、注意が必要です。





24日以降は、傘マークはあるものの、日差しが届き、気温が再び上がります。西日本と東日本は広く25℃を超えて、25日は東海や近畿を中心に再び30℃以上の真夏日になる所もあるでしょう。

2週目 晴れる日多い 気温の上昇は控えめ

27日は、低気圧や前線が通過するため、全国的に雨が降るでしょう。ザッと強く降ることもありそうです。

28日は天気が回復に向かい、29日から31日にかけて、多くの所で晴れるでしょう。6月1日は天気が再び下り坂となりますが、午前を中心に日差しがありそうです。



最高気温は、九州から関東にかけて25℃から28℃くらいの日が続くでしょう。ここ数日のように、30℃以上の真夏日地点が続出することはなさそうです。ただ、屋外での作業やスポーツをする際は、暑さ対策が欠かせません。こまめな水分補給を心掛けて、定期的に休憩をとるようにしてください。