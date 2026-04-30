今日4月30日は、沖縄や九州から近畿は雨や雷雨で非常に激しい雨(1時間50ミリ以上80ミリ未満)や激しい雨(1時間30ミリ以上50ミリ未満)の降る所がありそうです。道路の冠水に注意が必要です。東海や関東も次第に雨が降り出すでしょう。

沖縄や西日本は雨や雷雨 非常に激しい雨や激しい雨の恐れ

今日4月30日は低気圧が西日本の南を進む予想です。



沖縄や九州から近畿は雨や雷雨でしょう。沖縄や奄美は昼頃、四国や近畿南部は夕方から夜にかけて非常に激しい雨(1時間50ミリ以上80ミリ未満)や激しい雨(1時間30ミリ以上50ミリ未満)の降る所がありそうです。アンダーパスなど低い道路の冠水に注意が必要です。東海は昼頃から、関東も夜は雨が降り出す見込みです。





東北や北海道は晴れて、日中は日差しがたっぷり届くでしょう。

九州から関東でヒンヤリ

今日30日の最高気温は九州〜関東では昨日より低いでしょう。20℃に届かない所が多くなりそうです。福岡市は17℃、名古屋市は16℃と3月下旬並みとなるでしょう。高知市は昨日29日より10℃も低い17℃の予想です。東京都心は18℃と4月上旬並みとなりそうです。薄着だとヒンヤリと感じられるでしょう。日中も上着があると良さそうです。



一方、北陸や東北、北海道は昨日29日より高いでしょう。日中は日差しが心地よく感じられそうです。