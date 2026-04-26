今日26日の夜は、近畿では広く雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。明日27日の朝には雨はやみますが、その後も5月3日ごろにかけて、曇りや雨の日が多くなる見込みです。

今夜は、四国沖を低気圧が進み、近畿地方には湿った空気が流れ込む見込みです。

このため、広く雨が降り、本降りになる所もあるでしょう。

特に、紀伊半島の南東側では、雷を伴って激しく降る恐れもあるため、雨の降り方や落雷、突風に注意が必要です。





雨は、明日27日の朝にはやむでしょう。

27日〜3日

明日27日は天気が回復しますが、明後日28日は、気圧の谷が通過するため、次第に雲が広がりやすくなるでしょう。

マークにはありませんが、雨の降る所もありそうです。



その後は西から低気圧が近づき、太平洋沿岸を進む見込みです。

29日(水)の昭和の日は、雨が降らずに済む所が多いですが、30日(木)から5月1日(金)の日中にかけて、雨の降る所が多くなるでしょう。

本降りになる所もあり、気温が上がりにくく、昼間でもヒンヤリと感じられる可能性があります。



5月2日(土)は晴れる所が多いですが、3日(日)の憲法記念日は、西から前線が近づくため、雲が広がりやすくなる見込みです。

4日〜9日

ゴールデンウィーク後半の4日(月)のみどりの日からは、晴れる日が多くなるでしょう。

特に、5日(火)のこどもの日からは、最高気温が25℃以上の夏日が続く所もある見込みです。

ただ、北部や内陸部では、朝晩は10℃を下回る所もありそうです。

朝と昼間との気温差が大きい日があるため、服装選びに注意が必要です。