今朝23日、中之島(鹿児島県十島村)では1時間に79.0ミリの非常に激しい雨を観測しました。午後も激しい雨の降る所があるでしょう。関東でも午後は広く雨が降り、帰宅時間帯には雨脚が強まって、沿岸部では横殴りの雨となりそうです。大きめのしっかりとした傘をお持ちください。

九州南部で非常に激しい雨を観測

今日23日は、低気圧や前線の影響で、西日本を中心に本降りの雨となっています。暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定で、局地的に雨脚が強まっています。

中之島(鹿児島県十島村)では、午前6時29分までの1時間に79.0ミリの非常に激しい雨が降ったほか、尾之間(鹿児島県屋久島町)では午前6時48分までの1時間に30.0ミリの激しい雨が降りました。これらの地点では、降り始めからの降水量が100ミリを超えています。





午前11時現在、活発な雨雲の中心は、南西諸島周辺や九州、四国付近で、午後も局地的に激しい雨が降るでしょう。雨のエリアは次第に東日本にも広がってきています。

午後は関東でも雨 帰宅時間帯は雨脚強まる

関東でも、神奈川県の西部には雨雲がかかり始めていて、午後は広い範囲で雨が降るでしょう。

雨のピークは午後7時から午後10時ごろまでとみられ、帰宅時間帯と重なります。南部を中心に雨脚が強まり、特に沿岸部では風が強まって横殴りの雨となる所もありそうです。お帰りの際は、大きめのしっかりとした傘をお持ちください。



また、東北南部でも夜は雨の降る所がありそうです。

一方、西日本の雨は、夜にはやむ所が多い見込みです。

非常に激しい雨とは

非常に激しい雨は、1時間雨量が50ミリ以上〜80ミリ未満の雨を表しています。これは、滝のように降る雨で、ゴーゴーと降り続くイメージです。また、傘は全く役にたたないレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では水しぶきで、あたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなるため、車の運転は危険です。

まわりの雨水が集まると、その地点に降った雨の量よりも多く、水がたまることもあります。非常に激しい雨が降った所では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に十分ご注意ください。