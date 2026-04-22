今日22日(水)の中国地方の天気は下り坂で、夕方には西部を中心に所々で雨が降るでしょう。明日23日(木)は広く雨が降り、肌寒くなる見込みです。この先、天気は数日の周期で変わるでしょう。気温変化で体調を崩さないよう、体調管理にお気をつけください。

今日22日(水)午後は天気は下り坂 西部を中心に雨

今日22日(水)昼過ぎの中国地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲に覆われ、山口県など西部に雨雲がかかりはじめています。今夜にかけて西部を中心に所々で雨が降るでしょう。

明日23日(木)は雨で肌寒い 最高気温は12℃くらいのところも

明日23日(木)は前線を伴った低気圧が、西日本の南岸付近を進む見込みです。中国地方は夕方にかけて雨が降るでしょう。

朝の冷え込みはないものの、日中はあまり気温が上がらない見込みです。最高気温は、高いところでも沿岸部で15℃くらいと4月上旬並みで、内陸部では15℃に届かないところが多く、3月並みとなるでしょう。今日22日(水)との寒暖差が大きく、肌寒い見込みです。

24日(金)25日(土)は晴れて汗ばむ陽気 26日(日)は瀬戸内側で雨に

明日23日(木)に雨が降った後、24日(金)は天気が回復し25日(土)にかけて晴れるでしょう。

最高気温は25℃前後になる所があり、汗ばむ陽気になりそうです。これから週末にかけて、気温の変化が日ごとに大きいため、服装に注意してください。

次に雨が降るのは今週末の26日(日)で、瀬戸内側を中心に雨が降る見込みです。

また、晴れる日は、朝晩はヒンヤリしますが昼間は25℃前後と朝と昼間の気温差が大きく

寒暖差で体調を崩さないよう服装を調節するなどして、体調管理にお気を付けください。