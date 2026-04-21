今日4月21日(火)は、西日本から東日本を中心に晴れますが、東海や北陸、東北や北海道は雨や雷雨の所があるでしょう。また西日本から北日本の広い範囲で黄砂飛来の影響で、見通しが悪くなります。

西〜北日本で晴れ間

今日21日(火)は、沖縄と九州、四国、中国、近畿を中心に晴れ間が広がるでしょう。東海や関東も午後は次第に天気が回復する見込みです。強い日差しが降り注ぎますので、屋外では日焼け止めや帽子など紫外線対策をしてお過ごしください。

北陸・日本海側は雷雨

北陸や東北・北海道の日本海側では、昼前までの雨に加え、午後は大気の状態が不安定になり、雷雨となるおそれがあります。急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です。昨日20日(月)に地震の揺れが大きかった北海道や東北地方では、地盤が緩んでいる所がありますので、がけ崩れなどにもご注意ください。

広範囲で黄砂に注意

西日本から北日本の広い範囲で黄砂が飛来し、視界が悪くなる所がありそうです。車の運転はスピードを控えめにし、車間距離を十分にとってください。洗濯物や車が汚れるおそれがあるため、洗濯物は室内干しがおすすめです。呼吸器に不安のある方はマスク着用も有効です。