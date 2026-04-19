台風4号は、次第に小笠原諸島から遠ざかりますが、西日本〜北日本の太平洋沿岸では広い範囲で波浪注意報が発表されています。20日(月)にかけて、うねりを伴った高波に注意が必要です。

台風4号遠ざかっても波の影響残る

サイパンなどマリアナ諸島を直撃した台風4号は、19日(日)午前9時現在、南鳥島近海を1時間に30キロの速さで北東へ進んでいます。中心気圧は980hPa、中心付近の最大風速は25m/s、最大瞬間風速は35m/sです。





このあと、台風は小笠原諸島から遠ざかり、21日(火)にはウェーク島近海で温帯低気圧に変わる見込みです。小笠原諸島では高波のピークは越え、波浪警報から波浪注意報に切り替わりました。ただ、20日(月)にかけて、うねりを伴った高波に注意が必要です。【波の予想】小笠原諸島では19日夜遅くにかけて、うねりを伴ってしけとなるでしょう。19日に予想される波の高さ小笠原諸島 5メートル うねりを伴う20日に予想される波の高さ小笠原諸島 3メートル うねりを伴う

太平洋側では広い範囲で波浪注意報発表中

台風から離れている所も油断禁物です。西日本〜北日本の太平洋沿岸では、19日午前10時35分現在、広い範囲で波浪注意報が発表されています。



今日19日(日)は、関東など東日本を中心に最高気温25℃以上の夏日が続出する見込みです。暑いと水辺が恋しくなりますが、むやみに海へは近づかないようにしましょう。

うねり・高波に注意 台風が離れていても 海には近づかないで

台風が近づくと波が高くなり、台風の中心付近では、波の高さが10メートルを超えることもあります。沿岸部では、大雨や暴風だけでなく、高波にも注意が必要です。



そこで、台風が近づいている時に、絶対にやってはいけないことは、海に近づくことです。海の様子を見に行ったり、サーフィンや釣りを楽しんだりすることは、高波にさらわれる恐れがありますので、とても危険です。



また、台風から離れていても、油断はできません。天気は穏やかなのに、台風から発生した「うねり」が届いて、急に高波が打ち寄せることもあります。波浪警報や波浪注意報が発表されている時には、むやみに海に近づかないでください。