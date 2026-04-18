今日(18日)、札幌で桜(ソメイヨシノ)の開花を観測しました。平年より13日早く、昨年と比べて5日早い観測で、1953年からの統計史上、2番目に早い観測となりました。

札幌で桜開花! 統計史上2番目の早さに

北海道では4月13日に道南の松前で、独自観測ではありますが、桜の開花を観測し、桜前線が上陸しました。

札幌では、今日(18日)の午前9時頃の観測では4輪ほど咲いており、ついに午後3時頃の観測で、開花の基準を満たし、札幌でも桜が開花となりました。平年より13日早く、昨年と比べて5日早い開花となりました。札幌では1953年の統計開始以来、2番目に早い開花となりました。なお、統計史上最早記録は、2023年に観測された4月15日でした。

また、今日は函館や帯広でも桜の開花の便りが届きました。

今後も桜前線は順調に道内を進みそう

北海道の桜の開花は、平年より10日前後早い所が多くなりそうです。

この先もしばらく道内は気温が平年より高い日が多く、順調に花芽の成長は進んでいくでしょう。例年では大型連休中に桜の見頃を迎える所も多いですが、開花が早い傾向である今年は、道央や道南方面では大型連休の頃には葉桜となっている可能性もあります。お花見の計画は早めに立て、春の風物詩を存分に楽しんでくださいね。

なお、北海道では梅と桜がほぼ同時期に咲くという特徴もあります。道内では梅の開花も続々と観測されているため、例年通り梅と桜の競演を楽しむことができそうです。