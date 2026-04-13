今日4月13日(月)は、本州付近は高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。九州南部や四国では雨、北海道ではにわか雨や雷雨となる所がある見込みです。

本州は晴れて日差し強い

今日13日(月)は、本州は晴れる所が多いでしょう。東京や名古屋、大阪など各地で強い日差しが降り注ぐ見込みです。日中は上着いらずの暖かさですが、朝晩との気温差が大きいため、調節しやすい服装がおすすめです。屋外では日焼け止めや帽子で紫外線対策をすると安心です。

九州南部中心に雨

九州は鹿児島や宮崎など南部を中心に雨が降りやすく、局地的に雨脚が強まるおそれがあります。車の運転はスリップに注意が必要です。外出の際はレインコートや防水性の高い靴を用意し、最新の雨雲レーダーを確認すると良いでしょう。

北海道はにわか雨や雷雨

北海道は、札幌や旭川、帯広など内陸部も含めて寒気の影響を受け、大気の状態が不安定になります。昼頃を中心に、黒い雲が近づくと突然のにわか雨や雷雨となるおそれがあります。落雷や突風、ひょうの可能性もあるため、雷鳴が聞こえたら建物内に避難するよう心がけてください。