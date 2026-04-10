今日10日(金)の関東は、断続的に雨が降り、南よりの風が強まるでしょう。飛来物などご注意ください。夕方以降は、千葉や神奈川など南部を中心に、土砂降りの雨になる所もありそうです。ただ、明日11日(土)は天気が回復して、気温がグンと上がるでしょう。東京都心は26℃の予想で、今年初めての夏日になりそうです。急な暑さで体調を崩さないようご注意ください。

今日10日(金) 夕方以降は南部を中心に土砂降りの所も

今日10日(金)は、前線を伴った低気圧が日本海を北東へ進み、前線が本州付近を通過するでしょう。関東には暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



関東は、夜にかけて断続的に雨が降るでしょう。次第に雨や風が強まり、夕方以降は千葉や神奈川など南部を中心にザッと強く降る所がありそうです。短時間に強い雨が降るので、道路の冠水など注意してください。また、南よりの風が強まるため、飛来物などによる交通への影響にも注意が必要です。



最高気温は20℃前後で、昨日(9日)と同じくらいの所が多いでしょう。夜にかけてほぼ横ばいで、雨でもヒンヤリすることはなさそうです。南よりの風が強まるので、風を通しにくい上着でお出かけください。

明日11日(土) 晴れて夏日続出 紫外線と暑さ対策を

明日11日(土)は、天気が回復して、各地とも晴れる見込みです。青空の下で、お出かけ日和でしょう。紫外線が強いので、帽子や日傘などで対策してください。また、雨の翌日なので、花粉の大量飛散にも注意が必要です。



最高気温は、東京都心と横浜市は26℃、宇都宮市27℃、さいたま市と前橋市は28℃の予想で、今年初めての夏日(最高気温が25℃以上)になる所が多いでしょう。まだ体が暑さに慣れてない時期に急に暑くなると熱中症のリスクが高まります。屋外で長時間過ごされる方は、時々日陰で休憩したり、こまめに水分をとったりして、暑さ対策をなさってください。

12日(日)以降も晴天が続く

12日(日)も青空が広がり、屋外のレジャーも楽しめそうです。13日(月)以降も晴れる日が多いでしょう。花粉の飛散ピークは越えつつありますが、ゴールデンウィーク頃までは、例年と同様に花粉の飛ぶ所がありそうです。ピークを過ぎてもしばらくは、花粉情報や気象情報を確認して、対策を行いましょう。



最高気温は、平年より高い日がほとんどで、昼間は過ごしやすい陽気になりそうです。ただ、内陸部を中心に、朝晩と昼間の寒暖差が大きくなります。お出かけする時間に合わせて、服装を調節して、体調を崩さないよう気をつけてお過ごしください。