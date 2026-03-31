北陸地方の桜の開花は各地平年より早く、新年度を桜で迎える事ができそうですが、天気は雨で始まるでしょう。その後も短い周期で低気圧が通過し雨の日が多そうです。

今週末(4日,5日)は、お花見を計画されている方もいらっしゃると思いますが天気に注意が必要です。

1日(水)夕方から2日(木)朝にかけて雨 歓迎会には傘を忘れずに

新年度4月1日 朝は曇りですが、夕方から雨が降り始め夜になると傘が必要な雨となりそうです。

北陸地方、今年の桜の開花は平年並みか早く福井市、金沢市、富山市は3月29日、新潟市は3月31日に開花しましたが、晴天の下で桜を背景に写真を撮る事は難しいでしょう。

歓迎会などで帰りが遅くなる方は、雨具の準備をお忘れなく。

短い周期で低気圧が通過して雨の日が多そう

1日(水)は南岸を、4日(土)は日本海を低気圧が通過する見込みです。6日(月)は、西から前線が伸びてきそうです。天気の変化が早いですので、最新の天気予報を確認ください。

週末 のお花見は、5日(日)がおすすめ

天気は、周期的に変わる見込みです。今週末は、桜は満開になりお花見を予定している方もいらっしゃると思いますが、日本海を低気圧が進むため、4日(土)午後から5日(日)朝にかけて雨の所が多そうです。低気圧の位置や進む速度によって状況が変わりますので最新の天気予報を確認してください。

その後も短い周期で天気は変わりそう

周期的に天気が変わる傾向は続き、10日(金)頃は、雨の所が多い見込みです。

一方、気温は平年より高い日が多くなりそうです。