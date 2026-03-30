今日30日は低気圧や前線の影響で、西日本では雨の範囲が広がるでしょう。局地的に激しい雨が降りそうです。最高気温は平年より大幅に高い所が多く、九州から関東を中心に20℃を超える所が続出するでしょう。

西から雨の範囲が広がる 晴れ間の出る所もにわか雨

今日30日は大陸から南西諸島にのびる前線が北上し、低気圧が九州に近づく予想です。沖縄は曇りや雨でしょう。九州は昼頃から次第に雨が降りだし、四国や中国地方も夜は広く雨が降りそうです。雨雲が発達しやすく、九州と四国では雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。





明日31日6時までの24時間降水量は多い所で、佐賀県・長崎県・宮崎県で120ミリ、鹿児島県(奄美地方を除く)は150ミリの予想です。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水にご注意ください。近畿から東北にかけては晴れ間が出ますが、にわか雨があるでしょう。昼頃にかけては関東の平野部などでも、局地的に雨脚が強まりそうです。北海道も日差しが届きますが、夜は日本海側を中心に雨の降る所があるでしょう。

季節先取りの暖かさ

日中の気温は、昨日29日と同じくらいか高い所が多いでしょう。暖かい南よりの風が吹くため、雨が降る所でも気温が上がりそうです。



最高気温は、九州から関東、北陸で22℃前後の所が多いでしょう。名古屋は24℃と、5月中旬並みの予想です。人が多い場所や電車の中などでは、ムシムシと感じられるかもしれません。



東北も20℃くらいまで上がる所があり、北海道は10℃を超える所が多い見込みです。5月並みの所もあり、日差しのもとでは過ごしやすいでしょう。積雪が多い所では雪解けが進むため、なだれにご注意ください。