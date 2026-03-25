明日26日は西から天気は回復に向かい、九州から東海は花粉の飛散量が増えるでしょう。一方、冷たい雨が続く関東は飛散量が少なく、花粉症の方はいったんほっとできそうです。東北ではスギ花粉がピークを迎えており、明日26日も大量飛散する所が多いでしょう。

天気回復とともに花粉は再び大量飛散へ

明日26日は九州から東海の雨は朝までにやんで、日中は天気は回復に向かいます。雨上がりで九州から東海は花粉の飛散量が再び増えるでしょう。ただ、ひと頃に比べて花粉の飛散量は少ない傾向にあります。スギ花粉から変わってヒノキの花粉の飛散が増えてきましたので、引き続き油断せずに対策を行ってください。





一方、明日26日も冷たい雨が続く関東は飛散量がいったん少なくなり、花粉症の方はほっとできそうです。ただ、それも束の間で明後日27日には再び花粉の飛散量が増えるでしょう。特に、週末は気温が20℃以上まで上がる見込みで、東京は29日は「極めて多い」花粉が飛散する見込みです。お花見などを計画されている方は、万全な対策を心がけた方が良いでしょう。東北ではスギ花粉がピークも迎えており、明日26日以降も大量飛散する所が多くなりそうです。

3月下旬はスギからヒノキへシフト 花粉のピークはいつまで?

スギ・ヒノキ花粉のピーク予測を見ると、3月下旬は東北ではスギ花粉のピークが続きますが、関東から九州にかけてはスギ花粉の飛散は徐々に落ち着き、ヒノキの花粉が増え始める時期です。

実際にデータとしてもヒノキ花粉の飛散量が増えてきています。



ヒノキの花粉は九州や中国、四国、関東は3月下旬からピークに入り、近畿や東海も4月上旬にはピークを迎えるでしょう。多くの所で4月上旬にかけてが花粉の山場となりそうです。



雨の度に花粉の飛散量は落ち着きますが、まだ油断しないで対策を続けていきましょう。また、例年5月の連休の頃にかけてわずかな花粉は飛び続けますので、敏感な方はあと1か月少し、花粉に気を付けてお過ごしください。