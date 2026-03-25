今日25日の近畿地方は、昼前から雨の降る所が多くなり、夕方から本降りの雨となる見込みです。特に太平洋側で雨や風が強まりやすいため、しっかりした大きめの傘を持っていくと良いでしょう。昼間の気温は、昨日24日よりも低くなる見込みです。花粉の飛散量は抑えられるでしょう。

今日25日 午後は広く本降りの雨に

今日25日は、南の海上を低気圧が発達しながら進む見込みです。このため近畿地方では、昼前から雨の降る所が多くなるでしょう。夕方以降は、中部や南部を中心に本降りの雨となる見込みです。また、和歌山県南部では特に風が強まりやすく、紀伊半島の南東斜面で荒れた天気となる恐れがあります。太平洋の海上はしけるため、強風や高波に注意が必要です。

最高気温は、15℃前後で平年並みの所が多い見込みです。昨日24日と比べると、ぐっと気温が下がり、雨が冷たく感じられそうです。薄手のコートなどを着ると良いでしょう。

今日25日 花粉の飛散量は少ない見込み

今日25日の近畿地方は雨が降るため、花粉の飛ぶ量は各地とも「少ない」でしょう。ただ、わずかながらも花粉の飛ぶ可能性がありますので、アレルギー症状の重い方は、念のため対策をしてください。