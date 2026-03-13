関東地方はこの先、寒さが次第にやわらぎ、来週にかけて気温は上昇傾向となるでしょう。東京では19日(木)に最高気温が20℃まで上がる予想で、桜のつぼみがグッと膨らむでしょう。今後の気温や桜の開花予想についてお伝えします。

今夜(13日)は沿岸部で冷たい雨 14日は天気回復も北風強め

関東地方は、今日13日(金)は低気圧が前線を伴いながら、日本の南を東へ進んでいます。そのため、関東地方は北東の湿った風が流れ込み、沿岸部を中心に雲が多い空模様となっています。気温もほとんど上がらず、午前3時までの最高気温は東京は10.0℃、横浜は9.4℃、千葉は9.7℃などと、昨日12日(木)よりも3℃ほど低く、冷たい空気に覆われています。今夜は沿岸部を中心に雨の降る所がありそうです。低気圧が本州から離れて進むため、広い範囲で雨が降ることはなく、気温は高めですので、雪ではなく、降っても雨となるでしょう。





今夜(13日)に雨が降る所も明日14日(土)の明け方にはやむでしょう。明日14日の日中は天気が回復し、晴れる所が多くなる見込みです。最高気温は14℃から15℃くらいで平年並みかやや高くなりそうです。ただ、北よりの風がやや強まるため、体感は低く感じられるでしょう。風を通しにくい服装でお出かけください。

明日14日〜関東の気温は上昇傾向 19日は東京で20℃予想 桜の開花も間近に

明後日15日(日)以降も晴れたり曇ったりの天気ですが、最高気温は15℃前後と平年より高い日が続くでしょう。18日(水)は東京やさいたまは18℃、横浜、千葉などは17℃まで上がる予想です。ぽかぽか陽気になるでしょう。



19日(木)から20日(金)は低気圧や前線の影響で雲が多く、関東では雨の降る時間があるものの、19日(木)の最高気温は東京は20℃くらいまで上がり、グッと暖かくなりそうです。この雨と暖かさで、開花間近のソメイヨシノのつぼみがグッと膨らむでしょう。

東京は3月21日に開花予想 28日には満開に

今か今かと待ち遠しいソメイヨシノの桜の開花ですが、11日(水)に日本気象協会が発表した桜の開花予想によると、関東のトップを切るのは東京で、平年より3日早い3月21日(土)の予想です。次いで横浜と熊谷は23日(月)、前橋は25日(水)、宇都宮は26日(木)、水戸は27日(金)、銚子は28日(土)の予想です。



その後、満開になるのがおよそ1週間後で、東京は28日(土)、横浜と熊谷は30日(月)の予想となっています。3月の最終の週末(28日〜29日)と重なることもあり、ちょうどこの頃にお花見の計画を立てておくのも良さそうです。