25日(水)は、前線を伴った低気圧の影響で、西日本から東日本の太平洋側を中心に雨が降る見込みです。雨の影響で、日中の気温上昇がやや抑えられるでしょう。東日本では、26日(木)も湿った空気などの影響で雨の降る所が多い見込みです。

25日〜26日 前線を伴った低気圧が南の海上を東進

25日(水)は、前線を伴った低気圧が、南西諸島付近から日本の南の海上を東へ進むでしょう。26日(木)は、低気圧は南の海上を東へ進みながら、日本から次第に離れていく見込みです。ただ、26日(木)は、低気圧が離れた後も、東日本では湿った空気の流れ込みやすい状態が続くでしょう。

25日は西〜東日本で広く雨 26日は東日本を中心に雨

25日(水)は、九州から雨が降り出し、中国・四国地方や近畿でも午前のうちに雨が降り始めるでしょう。午後には東海から関東でも、広い範囲で雨となる見込みです。活発な雨雲が発生するのは主に海上となりますが、九州の南岸付近では、雨が強まり、まとまった雨量になる所もあるでしょう。東日本から西日本では、朝の最低気温は平年より高いものの、日中の気温は15℃前後までしか上がらず、平年並みか平年より低くなる所が多い見込みです。



26日(木)は、九州から中国地方の雨は収まり、四国や近畿の雨も徐々にやむでしょう。東海から関東は、低気圧が遠ざかるにつれて雨の範囲は狭まりますが、湿った空気の流れ込みが続き、午後も所々で雨が降る見込みです。最高気温は、早めに雨がやむ西日本では19℃前後まで上がって暖かくなりますが、東日本では前日と大きく変わらない所が多いでしょう。