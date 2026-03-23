今日23日は、九州から関東では天気が回復するでしょう。北陸と東北は急にザッと強い雨が降り、北海道は雪が降る所もありそうです。最高気温は4月上旬から中旬並みの所が多く、鹿児島や高知では20℃を超えるでしょう。

関東以西は天気回復へ 北陸や東北は雷雨に注意

今日23日は本州の南を進む低気圧の影響で、九州から近畿は朝までは所々で雨が降りますが、日中は次第に晴れるでしょう。東海や関東甲信は、昼頃まで沿岸部を中心に雨が降りそうです。内陸では晴れ間があっても、夕方にかけて急な強い雨や雷雨にご注意ください。





北陸は昼前後を中心に雨が降り、局地的には雷を伴って雨脚が強まるでしょう。落雷や突風に注意が必要です。東北は日差しが届きますが、午後はにわか雨や雷雨の所があるでしょう。北海道は別の低気圧が通過するため、午後は日本海側やオホーツク海側を中心に雨が降りそうです。内陸や峠道では雪になる所もあるでしょう。

4月並みの暖かさの所が多い

最高気温は、西日本を中心に昨日22日より高くなるでしょう。



沖縄は、曇りや雨でも25℃近くまで上がる所が多い予想です。九州と四国は20℃を超える所があり、過ごしやすい陽気でしょう。中国地方や近畿、東海は18℃から20℃くらいで、4月並みの暖かさになりそうです。



関東や北陸、東北は15℃前後の所が多いでしょう。東京都心は昨日22日より2℃ほど低いですが、平年並みの予想です。北海道は10℃を超える所があるものの、午後は次第に北よりの風に変わり、実際の気温よりもヒンヤリと感じられるでしょう。



服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどのような服装が適しているか提案するものです。人により暑さや寒さの感じ方が異なりますが、服装選びの参考にしてください。