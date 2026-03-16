今日16日(月)、岐阜で全国のトップを切って、桜(ソメイヨシノ)が開花しました。今週は、東海地方で続々と桜が開花するでしょう。ただ、この先2週間は、たびたび雨の降る日があるため、お花見の予定を立てる時は注意が必要です。

今日16日(月)もポカポカ陽気が続く 静岡県はどんより曇り空の所も

今日16日(月)、本州付近は高気圧に覆われていますが、静岡県は局地的な気圧の谷になっています。東海地方は、広く晴れていますが、静岡県では、雲が多くなっています。

今夜にかけて、愛知県や岐阜県、三重県では、大体晴れるでしょう。空気が乾燥するため、火の取り扱いに十分注意してください。静岡県は、気圧の谷や湿った空気の影響が続くため、雲が広がりやすく、弱い雨の降る所がありそうです。





東海地方では、スギ花粉の大量飛散が続いていますが、ヒノキ花粉の飛散量も、日を追うごとに増えています。スギとヒノキのダブルの影響に注意してください。

18日(水)〜19日(木)は広く雨 22日(日)〜23日(月)も雨か?

明日17日(火)も、広く晴れるでしょう。静岡県では、朝晩は局地的な気圧の谷の影響で雲の広がる所がありますが、日中は晴れる見込みです。



18日(水)から19日(木)にかけては、低気圧が本州付近を通過するでしょう。18日(水)は、午前中はまだ晴れ間がありますが、午後は次第に雲が多くなる見込みです。早い所では夕方から雨が降り出し、夜には広い範囲で雨が降るでしょう。19日(木)は、明け方から朝まで、雨の降る所が多いですが、日中は日差しが戻りそうです。



その後、22日(日)から23日(月)に、広い範囲に傘マークがついています。低気圧が本州の南の海上を進む予想ですが、陸地から近い所を通るか、南の離れた所を通るかによって、予想が変わる可能性があります。今後の情報に注意してください。

24日(火)〜29日(日) たびたび雨が降る お花見はいつにする?

24日(火)以降も、低気圧の通過によって、たびたび雨が降るでしょう。桜は次第に満開を迎える地域もありそうです。お花見は、最新の天気予報を見て、計画を立てるようにしましょう。最低気温、最高気温ともに平年より高く、雨の日も、それほど寒さはなさそうです。



ヒノキ花粉が、早い所では、大量飛散となっているでしょう。お花見にいかれる方は、ヒノキ花粉に注意してください。花粉症対策として、外出時に花粉を避けることが大切です。マスクやメガネの着用、ツルツルした衣類を選ぶなど、対策を続けてください。

桜の開花日・満開日とは

桜の開花日とは、標本木で5〜6輪以上の花が咲いた状態となった最初の日です。なお、胴咲き(枝ではなく幹や根から咲く)による開花は、通常の開花とは異なるプロセスによると考えらえることから、5〜6輪に含まれません。



桜の満開日とは、標本木で80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日をいいます。(同時に咲いている状態である必要はありません。)



観測の対象は多くの地域でソメイヨシノです。ただ、ソメイヨシノが生育できない地域である沖縄県から名瀬にかけてはヒカンザクラ、北海道地方の一部ではエゾヤマザクラが観測されています。