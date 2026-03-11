º£Æü3·î11Æü¤ÎÌë¤Ï¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤ò2²óÄÌ²á¡¡ÅìËÌ¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ë´õË¾¤ÎÌÀ¤«¤ê
º£Æü¤Ï2²ó¡¡ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤ò¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬ÄÌ²á
º£Æü3·î11Æü(¿å)¤ÎÌë¤Ï¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×/¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤¬ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤ò2²óÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£
1²óÌÜ¤Ï¡¢º£Ìë18»þ22Ê¬º¢¤«¤é¸«¤¨»Ï¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á´ØÅì¤«¤éÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¨¤ëÃÏ°è¤Ç¤ÏÆîÅìÊý¸þ¤Î¶õ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤ë»þ¹ï¤È¡¢ºÇÂç¶Ä³Ñ(ºÇÀÜ¶á)»þ¤ÎÊý³Ñ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¢ÀçÂæ¤Ï¡Ö¡»¡×¤È´ØÅì¤«¤éÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¡¢½©ÅÄ¡¢¶âÂô¤Ï¡Ö¢¤¡×¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬¹âÅÙ¤¬Äã¤¤½ê¤ò¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¶õ¤¬³«¤±¤¿½ê¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âçºå¤«¤é²Æì¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡Ö¡ß¡×¤È1²óÌÜ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2²óÌÜ¤Ï¡¢º£Ìë19»þ56Ê¬º¢¤«¤é¸«¤¨»Ï¤á¡¢Ä«Á¯È¾ÅçÉÕ¶á¤«¤éÆüËÜ³¤¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£²Æì¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÌ¡ÁÀ¾¤ÎÊý¸þ¤Î¶õ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤ë»þ¹ï¤È¡¢ºÇÂç¶Ä³Ñ(ºÇÀÜ¶á)»þ¤ÎÊý³Ñ¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¡¢¹Åç¤Ï¡Ö¡»¡×¤È¶å½£ËÌÉô¤«¤éÃæ¹ñÃÏÊý¤Ç¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£²Æì¡¢Âçºå¡¢¶âÂô¡¢Åìµþ¡¢ÀçÂæ¡¢½©ÅÄ¡¢»¥ËÚ¤Ï¡Ö¢¤¡×¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬¹âÅÙ¤¬Äã¤¤½ê¤ò¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¶õ¤¬³«¤±¤¿½ê¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ·µ¤¤Ï?
µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£Ìë¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬1²óÌÜ¤ËÆüËÜ¾å¶õ¤òÄÌ²á¤¹¤ë18»þ¡Á19»þº¢¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤Ë¹¤¯Ê¤¤ï¤ì¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢´ÑÂ¬¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Æì¤ä¶å½£¡¢»Í¹ñÉÕ¶á¤Ç¤Ï±«±À¤¬¤«¤«¤ë½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Î¤¿¤á¡¢±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2²óÌÜ¤Ë¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤òÄÌ²á¤¹¤ë20»þÁ°¸å¤Ï¡¢À²¤ì¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢²Æì¤ä¶å½£¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤Ë²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤ÎÄÌ²á¤¹¤ëÌë¤Ï¡¢¶õµ¤¤Ï¥Ò¥ó¥ä¥ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³°¤Î´ÑÂ¬¤ÎºÝ¤Ï¡¢´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤Ü¤¦¤¬¸«¤¨¤ë¾ò·ï
¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤¬ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ À²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
ISS¤Ï±À¤è¤ê¹â¤¤±§Ãè¶õ´Ö¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÏ¾å¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¢ ¼«Ê¬¤Î¾å¶õ¤òISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È
ISS¤ÏÆ±¤¸µ°Æ»¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏµå¤¬¼«Å¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë°ÌÃÖ¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾å¶õÉÕ¶á¤òISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ ¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤ÏÌë¤Ç¡¢ISS¤¬Ãë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
ISS¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯µ±¤¤Þ¤¹¡£ISS¤¬ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ISS¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¾å¤ÏÌë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¾å¤Î¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ISS¤ÏÃÏ¾å400km¾å¶õ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¾å¤ÎÆü¤¬Íî¤Á¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ÏÂÀÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÃÏ¾å¤ÎÆü¤Î½Ð¤è¤ê¤âÀè¤Ë¾å¶õ¤Î ISS ¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¤Î½ÐÁ°¤äÆü¤ÎÆþ¤ê¸å¤ÎÌó 2 »þ´Ö¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤ÏÌë¤Ç¤¹¤¬400km¾å¶õ¤Ï¤Þ¤ÀÃë¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë ISS¤¬¼«Ê¬¤Î¾å¶õÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤¿»þ¤ËISS¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
