明日11日(水)以降も短い周期で天気が変わるでしょう。12日(木)から13日(金)は関東で再び雪が降る可能性があります。今週末からはこの時期としては暖かい日が多くなり、桜のつぼみも膨らむでしょう。

12日〜13日は太平洋側で雨や雪

明日11日(水)は北陸や東北、北海道の一部で雪が降りますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。12日(木)から13日(金)にかけては、九州から関東の南を低気圧が進むため、太平洋側を中心に雨雲がかかりそうです。東海や関東甲信は内陸を中心に雪の降る所があるでしょう。13日(金)の東京都心の最高気温は7℃と、真冬の寒さになりそうです。低気圧の進路や気温の下がり方によって、雪のエリアが変わります。最新の予報を確認してください。





14日(土)は、天気が回復に向かうでしょう。ただ、東の海上で低気圧が発達するため、全国的に風が強まりそうです。15日(日)〜17日(火)も高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。今週末になると最高気温は平年より高い所が多くなりそうです。九州から東北ではスギ花粉が大量に飛ぶため、万全の対策をしてください。

一雨ごとに季節進む

18日(水)は低気圧が近づくため、西から天気が下り坂となるでしょう。19日(木)は九州から東海を中心に雨が降り、20日(金・春分の日)にかけては関東や東北も雨の降る時間がありそうです。21日(土)と22日(日)は晴れる所が多く、3連休は後半ほど行楽日和でしょう。



最低気温、最高気温ともに平年より高い日が多い見込みです。九州から東海では雨でも最高気温が15℃以上と、季節が進むでしょう。この雨や暖かさで、桜のつぼみも順調に膨らみそうです。



日本気象協会が4日(水)に発表した最新の桜開花予想では、全国トップは愛媛県宇和島(※気象台の標本木ではなく日本気象協会の独自地点)で、18日(水)に開花する見込みです。気象台の標本木は、20日(金・春分の日)に福岡や名古屋、21日は高知・広島・東京など続々と開花するでしょう。