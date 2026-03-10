太平洋側でたびたび雨 13日頃は関東などで雪か 寒暖差にも注意 2週間天気予報
明日11日(水)以降も短い周期で天気が変わるでしょう。12日(木)から13日(金)は関東で再び雪が降る可能性があります。今週末からはこの時期としては暖かい日が多くなり、桜のつぼみも膨らむでしょう。
12日〜13日は太平洋側で雨や雪
明日11日(水)は北陸や東北、北海道の一部で雪が降りますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。12日(木)から13日(金)にかけては、九州から関東の南を低気圧が進むため、太平洋側を中心に雨雲がかかりそうです。東海や関東甲信は内陸を中心に雪の降る所があるでしょう。13日(金)の東京都心の最高気温は7℃と、真冬の寒さになりそうです。低気圧の進路や気温の下がり方によって、雪のエリアが変わります。最新の予報を確認してください。
一雨ごとに季節進む
18日(水)は低気圧が近づくため、西から天気が下り坂となるでしょう。19日(木)は九州から東海を中心に雨が降り、20日(金・春分の日)にかけては関東や東北も雨の降る時間がありそうです。21日(土)と22日(日)は晴れる所が多く、3連休は後半ほど行楽日和でしょう。
最低気温、最高気温ともに平年より高い日が多い見込みです。九州から東海では雨でも最高気温が15℃以上と、季節が進むでしょう。この雨や暖かさで、桜のつぼみも順調に膨らみそうです。
日本気象協会が4日(水)に発表した最新の桜開花予想では、全国トップは愛媛県宇和島(※気象台の標本木ではなく日本気象協会の独自地点)で、18日(水)に開花する見込みです。気象台の標本木は、20日(金・春分の日)に福岡や名古屋、21日は高知・広島・東京など続々と開花するでしょう。