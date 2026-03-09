ÌÀÆü10Æü¤ÏÌë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤è¤¦¡¡´ØÅì¤Ê¤É¹ÈÏ°Ï¤Ç¡Ö¤¤Ü¤¦¡×´ÑÂ¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
ÌÀÆü10Æü¤ÎÌë¤Ï¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS) /¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£»þ¹ï¤ä´ÑÂ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÀÆüÌë¤ÎÅ·µ¤¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ëÃÏ°è¤ä»þ´Ö
ÌÀÆü10Æü¤ÎÌë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤ò¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS) /¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬ÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤«¤éÌó400km¾å¶õ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¼Â¸³»ÜÀß¤Ç¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÎÆüËÜ¼Â¸³Åï¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£ISS¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢1¼þ¤ª¤è¤½90Ê¬¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÃÏµå¤Î¼þ¤ê¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ò·ï¤¬Â·¤¨¤ÐÃÏ¾å¤«¤éÆù´ã¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü10ÆüÌë¡¡À²¤ì¤Æ¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤ò´ÑÂ¬½ÐÍè¤ë¤È¤³¤íÂ¿¤¤
ÌÀÆü10Æü¤ÎÌë¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤Î´ÑÂ¬¤ËÅ¬¤·¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢²Æì¤ä¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ë¤«¤±¤Æ¡£¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤ÀÌÀÆüÌë¤ÏÎä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ´ÑÂ¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤ÏÄã¤¤±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±À¤Ë·ä´Ö¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ä´Ö¤«¤é´ÑÂ¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬¸«¤¨¤ë¾ò·ï
¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤¬ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ À²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
ISS¤Ï±À¤è¤ê¹â¤¤±§Ãè¶õ´Ö¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÏ¾å¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¢ ¼«Ê¬¤Î¾å¶õ¤òISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È
ISS¤ÏÆ±¤¸µ°Æ»¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏµå¤¬¼«Å¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë°ÌÃÖ¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾å¶õÉÕ¶á¤òISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ ¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤ÏÌë¤Ç¡¢ISS¤¬Ãë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
ISS¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯µ±¤¤Þ¤¹¡£ISS¤¬ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ISS¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¾å¤ÏÌë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¾å¤Î¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ISS¤ÏÃÏ¾å400km¾å¶õ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¾å¤ÎÆü¤¬Íî¤Á¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ÏÂÀÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÃÏ¾å¤ÎÆü¤Î½Ð¤è¤ê¤âÀè¤Ë¾å¶õ¤Î ISS ¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¤Î½ÐÁ°¤äÆü¤ÎÆþ¤ê¸å¤ÎÌó 2 »þ´Ö¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤ÏÌë¤Ç¤¹¤¬400km¾å¶õ¤Ï¤Þ¤ÀÃë¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë ISS¤¬¼«Ê¬¤Î¾å¶õÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤¿»þ¤ËISS¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£