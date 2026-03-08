12日(木)から13日(金)、関東で雨や雪となる可能性があるものの、向こう1週間は、太平洋側を中心に晴れる日が多い見込みです。特に14日(土)から15日(日)は、最高気温が15℃前後になる所が多く、春本番の陽気になるでしょう。16日(月)以降は、周期的に気圧の谷の影響を受ける見込みです。

明日9日(月)〜10日(火)は日本海側で曇りや雨

明日9日(月)から10日(火)は、低気圧や前線の影響で北日本から東日本は雲が広がりやすく、日本海側は雪や雨の降る所が多いでしょう。10日(火)は、太平洋側でも雨や雪の所がある見込みです。





西日本では、明日9日(月)から10日(火)、太平洋側は晴れる所が多いですが、日本海側では雨や雪が降るでしょう。南西諸島は雲が広がりやすく、雨の所がある見込みです。

11日(水)〜15日(日)は晴れる日多い

3月11日(水)〜15日(日)は、高気圧に覆われるタイミングが多く、東京・名古屋・大阪・福岡など太平洋側を中心に晴れ間が広がる見込みです。特に14日(土)と15日(日)は日中の気温が15℃前後まで上がる所が多く、春本番の陽気となるでしょう。ただし、12日(木)〜13日(金)は本州南岸を進む気圧の谷の影響で、関東など一部で雨や雪となる可能性があります。

16日(月)〜21日(土)は周期的に気圧の谷が影響

3月16日(月)〜21日(土)は、周期的に気圧の谷や低気圧が通過する見込みです。北日本や東日本の日本海側では雲が広がりやすく、雪や雨の日があるでしょう。東日本の太平洋側は晴れる日が多いものの、東京では18日(水)頃、一時、雨となる可能性があります。西日本も晴れる日が多いですが、福岡では曇りや雨の日があるでしょう。気温は平年並みかやや高めで、極端な寒の戻りはなさそうです。