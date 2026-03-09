今日9日は、上空に寒気を伴った気圧の谷が近づく見込みです。このため西日本や東日本では大気の状態が不安定になりそうです。今は晴れているところが多いですが、夕方以降はところどころで雨や雪が降り、雷を伴う恐れもあります。関東も夜は天気の崩れるところがあるでしょう。

今日9日 夜は関東でもにわか雨、にわか雪

今日9日は九州から関東にかけて大気の状態が不安定になるでしょう。午後は変わりやすい天気で、夕方以降はところどころで雨雲が発生・発達しそうです。九州北部や山陰、近畿北部や北陸では雨や雪が降り、雷を伴う恐れもあります。落雷や突風、降ひょうにご注意ください。また関東でも夜はにわか雨やにわか雪がありそうです。お帰りが夜になる方は雨具の準備があると安心です。





東北や北海道では今日午後もスッキリしない天気が続く見込みです。日本海側の地域を中心に雪が降りやすいでしょう。最高気温は昨日と同じくらいのところが多く、東京都心や大阪市では13℃の見込みです。時折吹く風がヒンヤリと感じられそうです。

明日10日 朝にかけて関東北部では積雪の恐れ

明日10日の午前中にかけて、西日本の日本海側や関東では雪や雨が降りやすいでしょう。雷を伴って降り方が強まるところもありそうです。また関東北部の栃木県や茨城県では明日朝にかけて平地でも大雪となり、雪の積もるところがありそうです。積雪による路面状況の悪化にご注意ください。また湿った重い雪が降り、木が倒れるなどし、停電が発生する恐れもあります。



北日本では日本海側を中心に雪が降ったりやんだりする見込みです。



また最高気温は今日より低いところが多くなりそうです。東京都心では明日日中、上がっても10℃と平年を下回りそうです。大阪市内でも最高気温は11℃の見込みで、2月並みの寒さでしょう。明日は各地で冷たい北風が強まり、体感温度はさらに低くなりそうです。風を通しにくい服装など、寒さに備えてお過ごしください。