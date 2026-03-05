昨日4日(水)に日本気象協会が発表した最新の桜開花予想によると、東京のソメイヨシノの開花は3月21日の予想。いよいよあと2週間ほどで桜の季節となるでしょう。関東地方はこの先の気温は、平年並みか平年よりやや高く、着実に本格的な春へと歩みを進めそうです。

関東地方はこの先も極端な寒さはない見込み

今日5日(木)の関東地方は、北よりの風が強いものの、最高気温は15℃前後まで上がり、日差しの下ではぽかぽかと感じられる陽気となっています。関東地方は明日6日(金)も最高気温は15℃前後まで上がるでしょう。明後日7日(土)は東京の最高気温は17℃と4月上旬並みになりそうです。来週以降も最高気温は13℃前後で、平年並みくらいで、10℃に届かないような極端な寒さになることはないでしょう。この先は、着実に本格的な春へと歩みを進めそうです。

東京の桜の開花は3月21日の予想

関東地方では、この時期はあちらこちらで寒緋桜や河津桜など早咲きの桜が楽しめますが、ソメイヨシノの開花も気になる所です。昨日4日(水)、日本気象協会は最新の桜開花予想を発表しました。それによると、関東のトップを切るのは東京で、ソメイヨシノの開花は平年(3月24日)より早く、3月21日の予想です。次いで、横浜と熊谷は23日、前橋は26日、宇都宮、水戸は27日、銚子は28日の予想です、満開は東京は開花から一週間後の3月28日の予想です。東京の靖国神社にあるソメイヨシノの標本木は、まだつぼみは堅い状態ですが、いよいよあと3週間後には満開のソメイヨシノが楽しめるでしょう。そろそろお花見の計画をするのも良さそうです。