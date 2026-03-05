今日5日の近畿地方は、各地とも晴れ間が広がるでしょう。スギ花粉が「極めて多く」飛ぶ所が多いため、花粉症の方は万全の対策が必要です。

今日5日 各地とも日差し戻る

今日5日の近畿地方は、北からの高気圧に覆われる見込みです。

大阪や京都など中部と南部では、おおむね晴れるでしょう。

北部では、午前中は雲が多いですが、午後は晴れ間が広がる見込みです。



昼間の最高気温は、大阪では15℃くらいで、きのうより3℃ほど高くなるでしょう。

ただ、北部では気温が上がりにくく、日差しのない所では空気が冷たく感じられそうです。





中部と南部では、スギ花粉の飛散量が「極めて多い」所が多いでしょう。花粉症の方は、万全の対策が必要です。

週間花粉飛散予測

近畿地方では、スギ花粉の飛散が最盛期を迎えています。

明日6日も、スギ花粉が「極めて多く」飛ぶ所が多いでしょう。

その後は寒気の影響を受けるため、北部では花粉の飛散が抑えられますが、中部と南部では、ほとんどの日で「非常に多く飛ぶ」見込みです。

これまでは、アレルギー症状が強く出ていない方も、この後は強く出る可能性があるため、油断をしないようにしてください。

帰宅時・屋内での花粉対策

外出から帰ってきたら、うがいをしましょう。また、洗顔をして花粉を落とすとよいでしょう。髪の毛にも花粉が付着するのでしっかりとシャンプーをするのも効果的です。

花粉飛散シーズンに窓を全開にして換気すると大量の花粉が室内に流入します。花粉のピーク時に1時間の換気をしたところ、3LDKのマンション一戸で、およそ1000万個もの花粉が屋内に流入したとの実験結果もあります。感染症対策として、換気をする機会も多いかと思いますが、窓を開ける幅を10センチ程度にして、レースのカーテンをすることで、部屋の中に入ってくる花粉の数を、全開にした時と比べておよそ4分の1に減らすことができるという実験結果もあります。窓を開ける幅は少しでも構いませんので、なるべく換気しながら花粉を防ぎましょう。

なお、床やカーテンなどに花粉が多数付着している可能性がありますので、こまめに掃除をし、カーテンは定期的に洗濯をするとよいでしょう。