東京と福岡は、すでにスギ花粉の最盛期に入っており、明日28日は、東京で「極めて多い」、福岡で「非常に多い」スギ花粉が飛散する見込みです。ほかの地域も、3月上旬にはピークを迎える所が多いでしょう。花粉症の方は、飛散量に合わせて対策を強化するようにしてください。

東京のスギ花粉飛散量 晴れる日は「非常に多い〜極めて多い」

明日28日は、本州の日本海側は雨の降る所が多く、スギ花粉の飛散が抑えられますが、本州の太平洋側や四国、九州は次第に晴れるため、花粉が飛びやすい見込みです。西日本では、雨の翌日となり、その分、花粉の量が増えるおそれがあります。花粉の飛散する量は、東京都心は「極めて多い」、福岡は「非常に多い」予想です。仙台、大阪、広島、高知は「多い」でしょう。





3月1日(日)は、全国的に晴れる所が多く、東京、大阪、高知、福岡など広い範囲で「非常に多い」花粉が飛散する見込みです。2日(月)も北日本と東日本は同じ傾向ですが、福岡など西日本の雨の降り出しが早い所では、花粉の飛散がやや抑えられそうです。3日(火)は冷たい雨が降って気温が下がるため、花粉の飛散は「少ない」所が多いでしょう。その後は天気の回復とともに、再び、飛散量が増加する見込みです。花粉症の方は、天気予報や花粉情報をしっかりチェックして、花粉の飛散量に応じて対策を強化するようにしてください。

スギ花粉 東京・福岡はすでに最盛期 ほかの地域も3月上旬からピーク

東京や福岡では、スギ花粉の飛散がすでに最盛期に入っており、ほかの地域も3月上旬から中旬にはピークの時期を迎えるでしょう。ピークの期間は10日間から1か月ほどの見込みです。その後、3月下旬から4月上旬には、ヒノキ花粉がピークを迎えるでしょう。スギ・ヒノキとも、ピークの時期は例年並みの予想です。

帰宅時・屋内での花粉対策

花粉対策は、家の中に花粉を持ち込まないことが大切です。



外出から帰ってきたら、うがいをしましょう。また、洗顔をして花粉を落とすとよいでしょう。髪の毛にも花粉が付着するのでしっかりとシャンプーをするのも効果的です。



花粉飛散シーズンに窓を全開にして換気すると、大量の花粉が室内に流入します。花粉のピーク時に1時間の換気をしたところ、3LDKのマンション一戸で、およそ1000万個もの花粉が屋内に流入したとの実験結果もあります。換気をする際は、窓を開ける幅を10センチ程度にして、レースのカーテンをすると、花粉の侵入する量を抑えられます。



なお、床やカーテンなどに花粉が多数付着している可能性がありますので、こまめに掃除をし、カーテンは定期的に洗濯をするとよいでしょう。