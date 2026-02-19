´¨¤µ°ìÅ¾¡¡21Æü¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡5·îÊÂ¤ß¤â¡¡µÞ¤Êµ¤²¹¾å¾º¤ÎÃí°ÕÅÀ
º£Æü19Æü¤Ï´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Îä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤ËÅß¤Î´¨¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤ÏÃÈµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢µ¤²¹¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï4·îÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢5·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ç¤ÏÀã²ò¤±¤¬¿Ê¤à¤¿¤á¡¢Í»ÀãºÒ³²¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü19Æü¡¡ËÌÉ÷Îä¤¿¤¯¡¡Åß¤Î´¨¤µ
º£Æü19Æü¤Ï´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏºòÆü18Æü¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ä´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¡¢ËÌÉ÷¤â¤ä¤ä¶¯¤¯¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤Ç¤Ï¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Ç¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3Ï¢µÙ¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡5·îÊÂ¤ß¤â
°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢3Ï¢µÙ¤Ïµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ç¤Ï21Æü(ÅÚ)¤È22Æü(Æü)¤Ï9¡î¤È4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï21Æü(ÅÚ)¤Ï15¡î¤È3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¡¢22Æü(Æü)¤Ï18¡î¤È4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¡¢23Æü(·î¡¦½Ë)¤Ï22¡î¤È5·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Âçºå»Ô¤äÊ¡²¬»Ô¤â22Æü(Æü)¤Ï20¡î¤È¡¢ÆüÃæ¤Ï¾åÃå¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÞ¤Êµ¤²¹¾å¾º¤Ø¤ÎÃí°ÕÅÀ¡¡¡Â¿ÀãÃÏÂÓ¤ÏÍ»ÀãºÒ³²¤ËÃí°Õ
ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Àã²ò¤±¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤ä»ö¸Î¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ Àã²ò¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁ´ÁØ¤Ê¤À¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬Á´¤Æ³ê¤êÍî¤Á¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Î¸å¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ê¤À¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¼ÐÌÌ¤äÀÑÀã¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ µ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬³ê¤ê¡¢¡Ö²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£18Æü¤Ë¤Ï»¥ËÚ»Ô¤ÇÍîÀã¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸®Àè¤Çºî¶È¤¹¤ëºÝ¤ÏÆ¬¾å¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½üÀãºî¶È¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¿¹Ë¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê£¿ô¿Í¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Àã¤¬Â¿¤¯ÀÑ¤â¤Ã¤¿Æ»Ï©¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´§¿å¡×¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©¸ª¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Àã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ¿å¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àã¤Î²ô¤¬ÇÓ¿å¹Â¤òºÉ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Î¤¢¤È¤Î±«¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Âç±«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÞ¤Êµ¤²¹¾å¾º¤Ø¤ÎÃí°ÕÅÀ¢¡¡´ØÅì¡Á¶å½£¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬µÞÁý
¼¡¤Ëµ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤Ç¤¹¡£
3Ï¢µÙ¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬µÞÁý¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀçÂæ¤Ê¤ÉÅìËÌ¤Ç¤â22Æü(Æü)¤Ï¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¯¡×Èô¤Ö½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¤ä¹âÃÎ¤Ï21Æü(ÅÚ)¤«¤é¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Èô»¶ÎÌ¡¢ÀÅ²¬¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈô»¶ÎÌ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤Ê¤É¤Ç¡¢ËüÁ´¤ÊÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£