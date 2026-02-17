´ØÅì¤ÏÎä¤¿¤¤±«¤äÀã¡¡17ÆüÄ«¤ÎÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤ÏÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ
´ØÅì¤ÏºòÌë(16Æü)¤«¤é±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀã¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±«¤äÀã¤Ï¼¡Âè¤Ë¤ä¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä«¤ÏÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ
´ØÅì¤Ï¡¢É÷¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç±«±À¤¬È¯À¸¤·¡¢ºòÌë(16Æü)¤«¤éÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü(17Æü)¸áÁ°4»þ¸½ºß¤â±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÃÏ¤Ç¤Ï±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»³±è¤¤¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¡¡ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤½ê¤Ï
Àã¤ä±«¤¬¹ß¤Ã¤ÆÇ¨¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤ÈÅà·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¼¡¤Î4¤«½ê¤Ç¤¹¡£
(1)¶¶¤äÊâÆ»¶¶¤Î¾å¤ÏÃÏÌÌ¤ÎÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢É÷ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤ÇÅà·ë¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Õ¤Ö¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÂ¾¤Î½ê¤è¤ê¤âÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢»ë³¦¤¬°¤¤¤¦¤¨¤ËÅà·ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ç¤¹¡£
(2)¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤È³°¤Ç¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¾õÂÖ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç¤ÏÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ê¡¢µÞ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½½Ê¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(3)¸òº¹ÅÀ¤ä¥«¡¼¥Ö¤â¡¢¶á¤Å¤¯Á°¤Ë½½Ê¬¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¤È¡¢¤È¤Æ¤â³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë»þ¤â¡¢¸òº¹ÅÀ¤ä¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(4)Æü±¢¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÏ©ÌÌ¤¬Åà·ë¤¹¤ë¤È¡¢´°Á´¤Ë¤È¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ÎËÌÂ¦¤Ê¤ÉÆü±¢¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Æ»¤òÄÌ¤ëºÝ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£