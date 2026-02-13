¶å½£¡Á´ØÅì¡¡14Æü¡¦15Æü¤Ïµ¤²¹¾å¾º¤Ç²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¡¡¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×¤Ç¤âÂÐºö¤ò
¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15Æü(Æü)¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢½ÕËÜÈÖ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â²ÖÊ´¤¬Â¿¤¯Èô¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤ÏÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¡¡½µËö¤«¤éÁý¤¨¤ëÍ½ÁÛ
º£Æü13Æü(¶â)¤«¤é18Æü(¿å)¤Î²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤Ï¡¢¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢15Æü(Æü)¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×¥é¥ó¥¯¤Ç¤â²ÖÊ´¤ÎÈô¤ÖÎÌ¤ÏÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£14Æü(ÅÚ)¤«¤é16Æü(·î)¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤Ç¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î²ÖÊ´Èô»¶·¹¸þ
2026Ç¯½Õ¤Î²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÂ¿¤¯¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯²Æ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¹â²¹¡¦Â¿¾È¤Ç¡¢Íº²Ö¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤µ¤¾Ý¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢2025Ç¯½Õ(Á°¥·¡¼¥º¥ó)¤Î²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÂ¿¤¯¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ç¤·¤¿¡£
Èô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¤ÍâÇ¯¤ÏÍº²Ö¤Î·ÁÀ®¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯½Õ¤Î²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤ÏÁ°¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÈæ¤Ù¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìÆüËÜ¤ÈËÌÆüËÜ¤ÏÁ°¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÂ¿¤¯¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï
²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ¡ÖÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¡×
¥¹¥®¤ÎÍº²Ö¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È²Ö¤¬³«¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤Ï¾å¾ºµ¤Î®¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¡Ö¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¡×
¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È²ÖÊ´¤¬¼¾µ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ½Å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÈô¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¿¹ÎÓ¤«¤é¤â²ÖÊ´¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ ¡Ö±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤äµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¡×
±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤È¤½¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤¹¤ëÊ¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±«¤ÇÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤¿²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Èô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¤â²ÖÊ´¤¬¤è¤êÂ¿¤¯Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢²ÖÊ´¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£