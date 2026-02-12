´ØÅì¤Ïµ¨Àá¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡¡14Æü¤È15Æü¤Ïºù¤¬ºé¤¯º¢¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡°ìÅ¾17Æü¤Ï¿¿ÅßÊÂ¤ß
´ØÅìÃÏÊý¤Ï14Æü(ÅÚ)¤È15Æü(Æü)¤Î½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¡£µ¨Àá¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¡¢ºù¤¬ºé¤¯º¢¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢17Æü(²Ð)¤ÏºÆ¤Ó¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ë¡£¤Þ¤¿¿åÉÔÂ¤ä¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢Àá¿å¤ä²Ð¤Î¸µ¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü12Æü(²Ð)¤ÎÅ·µ¤
´ØÅìÃÏÊý¤Ï½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ°ìµ¤¤Ëµ¨Àá¤¬¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü12Æü(ÌÚ)¤ÏÆîÉô¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÉô¤ÏÆüÃæ¤Ï¹¤¯À²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ìë¤Ï»³±è¤¤¤ÇÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏºòÆü11Æü(¿å)¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«¤ä¤ä¹â¤¤½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤È¤µ¤¤¤¿¤Þ¤Ï11¡î¡¢²£ÉÍ¤ÈÀéÍÕ¤Ï10¡î¡¢Á°¶¶¤ä±§ÅÔµÜ¡¢¿å¸Í¤Ï12¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æüº¹¤·¤Ë¤Û¤Ã¤È¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤Î½µ´ÖÍ½Êó
ÌÀÆü13Æü(¶â)°Ê¹ß¤âÀ²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½µËö¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢14Æü(ÅÚ)¤È15Æü(Æü)¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢´ØÅì³ÆÃÏ¤Ç15¡î°Ê¾å¤Î¥Ý¥«¥Ý¥«ÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤Ï14Æü(ÅÚ)¤Ï16¡î¡¢15Æü(Æü)¤Ï17¡î¤È¡¢3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Îºù¤¬ºé¤¯º¢¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï¾åÃå¤¤¤é¤º¤Ç²÷Å¬¤ÊÍÛµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«ÈÕ¤Ï10¡î¤ËÆÏ¤«¤ºÎä¤¨¹þ¤ß¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃ¦¤®Ãå¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
17Æü(²Ð)¤«¤é18Æü(¿å)¤ÏÁ°Àþ¤¬ËÜ½£¤ÎÆî¤òÅì¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¡¢´ØÅìÆîÉô¤Î±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë17Æü(²Ð)¤ÏËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢µ¤²¹¤¬¥°¥Ã¤ÈÄã¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤ä²£ÉÍ¤Ê¤ÉºÇ¹âµ¤²¹¤Ï8¡î¤È¡¢³ÆÃÏ¤Ç10¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÉô¤ÏÆüº¹¤·¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£18Æü(¿å)¤ÏºÆ¤Óµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï10¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£19Æü(ÌÚ)¤Ï°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìµþ¤Ï14¡î¤È¡¢Æüº¹¤·¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾¯±«¤È¶õµ¤¤Î´¥Áç¤ËÃí°Õ
´ØÅìÃÏÊý¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢17Æü(²Ð)¤«¤é18Æü(¿å)¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤ÏºòÆü11Æü(¿å)¤Þ¤Ç¤Î30Æü´Ö¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï9.5¥ß¥ê¤ÈÊ¿Ç¯¤Î15¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÄøÅÙ¤Ç¡¢¾¯±«¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅìÃÏÊý¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¾¯±«¤ä¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÇÀá¿å¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªÈ©¤ÎÊÝ¼¾¤äÂÎÄ´´ÉÍý¡¢²Ð¤Î¸µ¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë!Àá¿å¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¸Â¤é¤ì¤¿¿å»ñ¸»¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÀá¿å¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿åÊýË¡¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ »õËá¤¤Ï¥³¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
30ÉÃ´Ö¡¢¿å¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ìó6¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¤Î¿å¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Ã¥×¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¡¢¸ý¤ò¤æ¤¹¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¿å¤ÏÎ®¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¤ò1Ê¬´Ö¡¢Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó12¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍáÁå¤Î»Ä¤êÅò¤òÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤ËºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Î»Ä¤êÅò¤ÏÌó180¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÀöÂõ¤ä¤Õ¤ÁÝ½ü¡¢¿¢ÌÚ¤Î¿å¤ä¤ê¡¢¤Þ¤¿å¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ »ÈÍÑ¤·¤¿¿©´ï¤ÏÎ¯¤á¤¿¿å¤Ë¤Ä¤±¡¢Ìý±ø¤ì¤ÎÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ï¡¢»æ¤ÇÌýÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿å¤òÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©´ïÀö¤¤Ãæ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦
¤ Àö¼Ö¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Ëµâ¤à¤ÈÌó60¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀá¿å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£