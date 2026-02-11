今日11日(水)の東海は、久しぶりに本降りの雨になりました。午後は、天気が回復する所が多いでしょう。明日12日(木)から14日(土)にかけては、晴れる所が多く、日中は春先の陽気になる見込みです。スギ花粉が飛散開始となる所もありそうです。

今日11日の降雨状況

今日11日は、名古屋では午前10時までに11.5ミリの降水量を観測し、クリスマス以来、ひと月半振りに1ミリ以上の降水になりました。恵みの雨になりましたが、水不足を解消するほどではありませんでした。午後は、低気圧や前線が東へ離れ、天気が回復する見込みです。平野部は、晴れ間が戻りますが、北寄りの風が冷たくなるでしょう。岐阜県山間部では、雪の降る所がありますが、積雪が多くなることはなさそうです。昨日から気温が高めで、雪解けが進んでいます。雪崩や落雪にご注意ください。

週末は春先の暖かさで寒暖差大

12日(木)は、西から高気圧に覆われるでしょう。飛騨北部では、明け方まで雪の降る所がありますが、日中は晴れる所が多い見込みです。静岡は、明け方にかけて一時的に雨が降るくらいでしょう。13日(金)〜14日(土)は、南から高気圧に覆われて、穏やかに晴れる見込みです。15日(日)は、本州南岸を低気圧が東へ進むでしょう。昼頃から雲が広がりやすく、沿岸部では一時的に雨の降る所がある見込みです。低気圧が陸に近づくか、南へ離れるかによって、雨の予想は変わりやすくなるでしょう。週末にかけて、朝はこの時期らしく冷えますが、日中は春先の陽気になる見込みです。名古屋では、土日の最高気温は16℃〜17℃の予想で、3月下旬並みになるでしょう。静岡は、15日には18℃まで上がり、4月上旬並みになる見込みです。朝との気温差が15℃とかなり大きく、服装選びが難しくなりそうです。

東海の花粉飛散予想

東海も、本格的な花粉シーズンが近づいています。スギ花粉は、既にわずかに飛んでいる所もあるようで、花粉症の症状が出始めている方もいます。今週末の暖かさにより、花粉が飛び始める地点が多くなりそうです。花粉が飛ぶ量は、まだ少ない予想がほとんどですが、静岡では14日(土)〜16日(月)には、やや多く飛ぶ予想です。花粉の影響を受けやすい方は、飛散が少ない今のうちから、本格的な対策を始めましょう。花粉症対策は、花粉回避が原則です。花粉を吸わない、付けない、持ち込まないを心がけましょう。

花粉飛散開始の定義

花粉の飛散開始には定義があります。1月以降、1平方センチメートルあたり1個以上のスギ花粉を、2日連続して観測した最初の日を、その観測地点の「花粉の飛散開始日」としています。そのため、花粉の飛散開始と言われる前でも、気温の高い日などは、1平方センチメートルあたり1個前後の少量の花粉が飛んでいることがあります。花粉の飛散開始日前でも、油断しないようにしましょう。