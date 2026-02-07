今日7日(土)午前9時、東京や横浜、千葉で雪を観測しました。今日7日(土)午後から明日8日(日)夕方にかけて広い範囲で雪や雨が降る見込みです。山沿いや山地を中心に大雪となり、平地や伊豆諸島でも積雪となる所があるでしょう。東京23区でもうっすらと積雪となる可能性があります。明日8日(日)は衆議院議員総選挙の投開票日ですが、雪や雨で日中も厳しい寒さです。積雪や路面の凍結に注意が必要です。

今日7日(土)〜明日8日(日) 関東で雪や雨

今日7日(土)、日本列島は冬型の気圧配置となり、寒気が流れ込んでいます。そんな中、本州の南には前線が延びています。関東にも雪雲がかかり、午前9時に東京や横浜、千葉で雪が観測されました。明日8日(日)にかけて、関東甲信地方の上空約1500メートルにマイナス9℃以下の強い寒気が流れ込むでしょう。



関東甲信地方では今日7日(土)昼過ぎから明日8日(日)夕方にかけて広い範囲で雪や雨が降る見込みです。山沿いや山地を中心に大雪となる恐れがあり、平地や伊豆諸島でも積雪となる所があるでしょう。

予想降雪量は?

明日8日(日)午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で

関東地方北部の山地 10センチ

関東地方北部の平地 10センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 10センチ

関東地方南部の平地 10センチ

(東京23区 2センチ)

甲信地方 20センチ



その後、明日8日(日)午前6時から明日9日(月)午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で

関東地方北部の山地 40センチ

関東地方北部の平地 7センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 5センチ

関東地方南部の平地 7センチ

(東京23区 1センチ)

伊豆諸島 5センチ

甲信地方 40センチ



平地でも道路で積雪となる所があるでしょう。東京23区でもうっすらと雪が積もる可能性があります。

明日8日(日)の投開票日は昼間も極寒

明日8日(日)は衆議院議員総選挙の投開票日ですが、日中も雪や雨が降り、厳しい寒さとなるでしょう。日中の気温は水戸市や宇都宮市、前橋市で3℃ほど、東京都心や千葉市で1℃ほどと、凍えるような寒さとなりそうです。



平地でも積雪や路面が凍結して、路面状況が悪くなるでしょう。衆議院議員総選挙の投票などで外出する際は足元にご注意ください。車はノーマルタイヤは危険です。公共交通機関を使うなど無理のないようにしてください。

普段は雪の少ない所で「雪」予想 特に注意すべき場所は?

普段、雪に慣れていない方が、雪道を歩く際、特に注意すべき所は4つあります。



1つめは、歩道橋の上や、橋の上です。地面と接していないので、地面からの熱が伝わりにくく、凍結しやすくなります。

2つめは、バスやタクシーの乗り降り場所です。人の乗り降りや、車のタイヤによって、雪が踏み固められると、滑りやすくなります。

3つめは、横断歩道です。多くの人や車が通ることで、雪が踏み固められやすくなるだけではありません。特に、白線部分は、水が染み込みにくく、薄い氷の膜が出来やすいのです。

4つめは、地下への出入り口や、建物への出入り口です。靴の底に付着していた雪が、出入り口付近に残っていることもあります。地下へ降りる時は、段差があるため、更に危険です。



久しぶりの雪ですが、これらの場所は、特に気を付けて、歩いてください。