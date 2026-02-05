近畿地方は、明日6日は北部や山沿いで雨や雪の降る所があるでしょう。7日(土)と8日(日)は強い寒気が流れ込むため、広い範囲で雪が降る見込みです。大阪など、普段雪の降らない中部と南部の平地でも雪が降る可能性があるため、今後の情報に注意をしてください。

明日6日から週末(7日8日)にかけては広い範囲で雪 厳しい寒さ

明日6日は、次第に冬型の気圧配置に変わる見込みです。

近畿地方の北部では、朝から雨や雪の降る所があり、午後は広い範囲で雨が雪が降るでしょう。

中部と南部でも、多少晴れ間は出るものの、雲が広がりやすくなり、雨や雪の降る所もある見込みです。

昼間の最高気温は、大阪では14℃くらいですが、北部では気温が上がりにくいでしょう。





7日(土)から8日(日)にかけて、一段と強い寒気が流れ込む見込みです。近畿地方の北部では断続的に雪が降り、中部と南部にも雪の降る所があるでしょう。風が強まり、雪と風で見通しが悪くなる恐れもあるため、車の運転などは注意が必要です。昼間の最高気温は、10℃に届く所はほとんどなく、北部では0℃くらいまでしか上がらない所もある見込みです。週末は、雪の降り方と強風、低温などに注意、警戒が必要です。

7日(土)と8日(日) 予想降雪量 警報級の大雪の恐れも

7日(土)と8日(日)は、近畿地方では広く雪が降るでしょう。

特に、8日は発達した雪雲が次々と流れ込み、短い時間に積雪が急増して、北部や山沿いでは警報級の大雪になる恐れがあります。

また、普段雪の積もらない中部と南部の平地でも積雪となる所が出てきそうです。



7日18時から8日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 50センチ

近畿北部平地 40センチ

近畿中部山地 50センチ

近畿中部平地 15センチ

近畿南部山地 10センチ

となっています。

大雪による交通障害や、電線や樹木への着雪、雪崩などに注意、警戒をしてください。

風雪・大雪・低温に伴うリスク

風雪や大雪、低温によって以下のようなリスクがあります。



(1)停電(倒木や雪の重みで電線が切れることで発生する恐れがあります。)

停電に備えて、懐中電灯や防寒着、毛布などを準備しておくと良いでしょう。

また、電源を確保するため、モバイルバッテリーも用意しておくと安心です。



(2)水道凍結(最低気温がマイナス4℃以下になる時や真冬日が続いた時に凍結する可能性があります。)

事前に、水道管の中から、水を抜いておきましょう。また、屋外で、むき出しになっている水道管やメーターは、発泡スチロールなどの保温材を使って、専用テープでしっかりと巻き、保温しておいてください。



(3)商品の品薄(交通網マヒによる物流遅延により発生する可能性があります。)

事前に食料品は少し多めに買い、暖房用の燃料も少し多めに確保すると安心です。