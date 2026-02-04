今日2月4日は、全国的に平年より気温が高く、春の陽気となります。日本海側では雲が広がりやすく、一部で雨や雪となるでしょう。積雪の多い所では、落雪やなだれに注意が必要です。東日本から沖縄はおおむね晴れる見込みです。

立春で春の陽気

今日4日は二十四節気の立春です。全国的に最高気温は平年より高く、東京や大阪など太平洋側では10度を超えて日差しのぬくもりを感じられそうです。昼間は厚手のコートが要らない時間帯もありますが、朝晩はまだ冷え込むため、調節しやすい服装でお出かけください。

積雪の多い所では落雪やなだれに注意

日本海側の北海道や東北、北陸では積雪が多く残り、気温の上昇や日差しの影響で屋根からの落雪やなだれの危険が高まります。軒先や建物の壁際には近づかず、屋根の雪下ろしは複数人で安全帯を着用するなど無理をしないことが大切です。山沿いでは雪崩情報も確認してください。

東日本以西は広く晴れ

関東甲信から東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄にかけては高気圧に覆われるでしょう。多少雲が広がる時間帯はあるものの、おおむね晴れる見込みです。日中は洗濯物の外干しや布団干しに適した天気です。ただ、朝晩は放射冷却で冷え込むため、帰宅が遅くなる方は防寒具をお持ちください。