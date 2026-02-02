ÌÀÆü3ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¶áµ¦¤Ï¹¤¯Àã¤ä±«¡¡4Æü¤È5Æü¤Ï½ÕÀè¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡6Æü¡ÁºÆ¤Ó¶¯Îõ´¨µ¤
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ïº£Ìë(2Æü)¤«¤éÌÀÆü3Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢Àã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£4Æü(¿å)¤È5Æü(ÌÚ)¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¡¢½ÕÀè¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢6Æü(¶â)¤ÎÌë°Ê¹ß¤ÏºÆ¤Ó¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢¶áµ¦¤ÎËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£·ã¤·¤¤´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Ìë(2Æü)¡ÁÌÀÆü3Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Àã¤ä±«¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ë
º£Æü2Æü¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸á¸å1»þ¸½ºß¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤Î±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÍ¼Êý°Ê¹ß¤ÏÀã¤ä±«¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶áµ¦ËÌÉô¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤â°ì»þÅª¤Ë±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü3Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤ä¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Î»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍîÍë¤ä·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤òÈ¼¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¨µ¤¤ÈÃÈµ¤¤Î¤»¤á¤®¤¢¤¤¡¡6Æü(¶â)Ìë¡Á8Æü(Æü)¤ÏºÆ¤Ó¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤
¤³¤ÎÀè¤Î°ì½µ´Ö¤Ï¡¢´¨µ¤¤ÈÃÈµ¤¤Î¤»¤á¤®¤¢¤¤¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢º£Ìë(2Æü)¤«¤éÌÀÆü3Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ°ì»þÅª¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´¨µ¤¤¬ËÌ¤Ø¸åÂà¤·¡¢5Æü(ÌÚ)º¢¤ò¥Ô¡¼¥¯¤ËÆî¤«¤éÃÈµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢6Æü(¶â)¤ÎÌë¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤¬ËÌ¤«¤éÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢7Æü(ÅÚ)¤«¤é8Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾å¶õ1500m¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹6¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤(Ê¿ÃÏ¤ÇÀã¤ÎÌÜ°Â)¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÊ¤¤¦¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£7Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤ÏËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËºÆ¤ÓÀÑÀã¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¨µ¤¤¬Ä¹¤¯µïºÂ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢½µÌÀ¤±9Æü(·î)°Ê¹ß¤Ï¼¡Âè¤ËÈ´¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÀè°ì½µ´Ö(¡Á9Æü)¶áµ¦¤ÎËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¡¡·ã¤·¤¤´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ
ÌÀÆü3Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤ä¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Î»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¦¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
4Æü(¿å)¤È5Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤Î·÷Æâ¤È¤Ê¤ê¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤ò´Þ¤á¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
6Æü(¶â)¤Ï¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤ä´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¼¡Âè¤ËÀã¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£7Æü(ÅÚ)¤«¤é9Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤âÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËºòÇ¯Ëö¤«¤éµÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¹ß¿å¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤º¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢·ã¤·¤¤´¨ÃÈº¹¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü3Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï³ÆÃÏ¤Ç10¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£4Æü(¿å)¤ÎÄ«¤ÏË²¬»Ô(Ê¼¸Ë)¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹5¡î¤È¿åÆ»´É¤¬Åà·ë¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅß¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ¤âµ¤²¹¤Î²¼¤¬¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4Æü(¿å)¤ÎÆüÃæ°Ê¹ß¤Ï¡¢°ìÅ¾¤·¤Æµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢5Æü(ÌÚ)¤ÎÆüÃæ¤Ï14¡îÁ°¸å¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢3·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢6Æü(¶â)°Ê¹ß¤Ï¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤«¤éµ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë8Æü(Æü)¤Ï¶áµ¦ËÌÉô¤Ç1¡îÁ°¸å¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤â4¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¤·¤«µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£9Æü(·î)¤Þ¤Ç¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´¤Î´ÉÍý¤Ë¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¨ÃÈº¹¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò
´¨ÃÈº¹ÈèÏ«¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á²á¤®¤º¤Ë¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢Ä²¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤ë
Ç¾¤ÈÄ²¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²¤ÎÄ´»Ò¤¬À°¤¦¤È¡¢¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬À°¤¤¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£¥è¡¼¥°¥ë¥È¤äÌ£Á¹¡¢Ç¼Æ¦¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÂÎ²¹Ä´Àá¤Î¤Ç¤¤ëÉþÁõ¤òÁª¤Ö
´¨ÃÈº¹¤ÎÂç¤¤¤»þ´ü¤Ï¡¢Ã¦¤®Ãå¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Å·µ¤Í½Êó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢µ¤²¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÉþÁõ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤·¤Ã¤«¤êÆþÍá¤¹¤ë
¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤ÆÁ´¿È¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÆü¤ÎÎä¤¨¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆþÍá¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¼ó¤Þ¤Ç¿»¤«¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ó¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¿À·Ð¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ó¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë
Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âå¼Õ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¼ó¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¼ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¥±¥¢¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸(https://setagayanaika.com/)