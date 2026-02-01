´ØÅì¤ÎÍè½µËö¤Ï´¨ÃÈº¹ÈèÏ«¤ËÍ×Ãí°Õ¡¡5Æü¤È6Æü¤Ï½Õ¤ÎÍÛµ¤¡¡7Æü¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎºÆÍè
´ØÅìÃÏÊý¤Ï½µ¤Î¸åÈ¾¤Ë´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£4Æü(¿å)¤´¤í¤«¤éÆü¤´¤È¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢5Æü(ÌÚ)¤È6Æü(¶â)¤Ë¤Ï½Õ¤ÎÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢7Æü(ÅÚ)¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Íè½µËö¤ÏÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦°ìÁØ¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½µ¤Î¸åÈ¾¤Ïµ¤²¹º¹Âç¡¡°ì»þÅª¤ÊÃÈ¤«¤µ¤ËÌýÃÇ¶ØÊª
4Æü(¿å)¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡ÖÎ©½Õ¡×¤ÇÎñ¤Î¾å¤Ç¤Ï½Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÅìÃÏÊý¤Ï4Æü(¿å)¤´¤í¤«¤é½Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£6Æü(¶â)¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï6¡î¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï16¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Ç¡¢ºù³«²Ö¤ÎÊØ¤ê¤¬ÆÏ¤¯¤³¤í¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Çº£¸å2¡Á3Æü¤Î´Ö¤ËÍ½ÁÛµ¤²¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì»þÅª¤ÊÃÈ¤«¤µ¤ËÌýÃÇ¤»¤º¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
6Æü¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë
¤³¤ÎÀè°ì½µ´Ö¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬´Ë¤ó¤Ç¡¢4Æü(¿å)¤´¤í¤Þ¤Ç¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£5Æü(ÌÚ)¤ÏËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤òÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Äãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆî¤«¤éÃÈ¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æüº¹¤·¤ÈÃÈµ¤¤ÎÎ®Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢6Æü(¶â)¤´¤í¤«¤é¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åù°µÀþ¤Î´Ö³Ö¤¬¶¹¤¯¡¢µ¤°µ¤Î·¹¤¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤«¤é´¨µ¤¤ÎÎ®Æþ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£7Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´ØÅìÃÏÊý¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÈ¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢´¨µ¤¤ÎÄì¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´¨ÃÈº¹ÈèÏ«¤ÎÂÐºö
¡»´¨ÃÈº¹ÈèÏ«¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á²á¤®¤º¤Ë¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢Ä²¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤ë
Ç¾¤ÈÄ²¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²¤ÎÄ´»Ò¤¬À°¤¦¤È¡¢¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬À°¤¤¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£¥è¡¼¥°¥ë¥È¤äÌ£Á¹¡¢Ç¼Æ¦¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÂÎ²¹Ä´Àá¤Î¤Ç¤¤ëÉþÁõ¤òÁª¤Ö
´¨ÃÈº¹¤ÎÂç¤¤¤»þ´ü¤Ï¡¢Ã¦¤®Ãå¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Å·µ¤Í½Êó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢µ¤²¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÉþÁõ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤·¤Ã¤«¤êÆþÍá¤¹¤ë
¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤ÆÁ´¿È¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÆü¤ÎÎä¤¨¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆþÍá¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¼ó¤Þ¤Ç¿»¤«¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ó¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¿À·Ð¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ó¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë
Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âå¼Õ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¼ó¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¼ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¥±¥¢¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸(https://setagayanaika.com/)