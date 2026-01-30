¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬ºÆ¤ÓµÞÁý¡¡¶õµ¤´¥Áç¤È¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ç´¶À÷¥ê¥¹¥¯¹â¤Þ¤ë¡¡·ò¹¯´ÉÍý¤ËÃí°Õ
º£Æü30Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯Âè4½µ(1·î19Æü¤«¤é1·î25Æü¤Þ¤Ç)¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÄêÅÀ¤¢¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï¡¢Ãí°ÕÊó¥ì¥Ù¥ë¤Î10¿Í¤ò¾å²ó¤ë16.64¿Í¤Ç¡¢Á°²óÈ¯É½¤«¤éÌó1.5ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤â¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¼êÀö¤¤¤Ê¤É¡¢Í½ËÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á°²ó¤ÎÊó¹ð¤ËÈæ¤Ù¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬µÞÁý
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2025Ç¯11·î17Æü¤«¤é11·î23Æü¤Î´ü´Ö¤Ë51.12¿Í¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Êó¹ð¿ô¤Ï½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¡¢Ç¯»Ï¤Ï11¿ÍÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¡¢Á°²óÈ¯É½¤Î11.33¿Í¤«¤éµÞÁý¤·¡¢Ìó1.5ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÜ¾ë¸©¤Ï¡¢ÄêÅÀ¤¢¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤¬24.85¿Í¤ÇÁ°²ó¤ÎÌó2.1ÇÜ¡¢»³Íü¸©¤Ï22.23¿Í¤ÇÁ°²ó¤ÎÌó2.7ÇÜ¤È¡¢ÆÃ¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ºÇ¤âÄêÅÀ¤¢¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î35.19¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶õµ¤´¥Áç¤¹¤ëÆü¤¬Â¿¤¤
ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2·î4Æü(¿å)Î©½Õ¤Îº¢¡¢¾¯¤·´¨¤µ¤¬´Ë¤à¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÀè¤â¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤äÌ¾¸Å²°¤Ê¤ÉÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢3Æü(²Ð)º¢¤Þ¤Ç¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢5Æü(ÌÚ)º¢¤Þ¤Ç¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤Ï2Æü(·î)¤È6Æü(¶â)Á°¸å¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤¬Äã²¼¤¹¤ëÆü¤ä¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ëÆü¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ø¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¡Í½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£