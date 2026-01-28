明日29日(木)から30日(金)にかけて再び強い寒気が流れ込み、日本海側を中心に大雪になり、さらに積雪が増える所があるでしょう。交通障害に警戒してください。関東など太平洋側は晴れる日が多く、この先もまとまった雨は降らない見込みです。

29日〜2月4日の天気 29〜30日は再び大雪のおそれ

29日(木)から30日(金)にかけて冬型の気圧配置が続き、再び強い寒気が流れ込むでしょう。日本海側を中心に大雪となるおそれがあります。日本海にはJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が形成され、山陰や北陸では短時間で積雪が急増する可能性があります。車の立ち往生など交通障害への警戒が必要です。近畿の平野部でも雪が積もる可能性があります。交通への影響にご注意ください。





一方、関東から西の太平洋側は大体晴れますが、明日29日(木)は東海や関東では雪や雨の降る所がありそうです。空模様の変化に注意が必要です。30日(金)以降は連日晴れるでしょう。31日(土)は冬型の気圧配置が一旦緩みますが、2月に入ると再び冬型の気圧配置になるでしょう。日本海側を中心に雪が降る見込みです。4日(水)は気温が高めで、北陸では雨が降りそうです。積雪の多い所ではなだれや屋根からの落雪などに注意が必要です。最高気温は、関東は2月2日(月)以降は12℃くらいまで上がり、日差しのぬくもりを感じられるでしょう。東海から九州も3日(火)、4日(水)頃から寒さが和らぎそうです。

2月5日〜10日 5〜6日は九州で雨

5日(木)以降も引き続き、北海道、東北、北陸を中心に曇りや雪の天気が続きそうです。関東から九州は連日冬晴れが続くでしょう。ただ、9日(月)と10日(火)は近畿と九州で雨が降りそうです。東海では10日(火)に雪が降るでしょう。関東から九州にかけての広い範囲で、降水量がかなり少ない状況になっています。今後1か月程度は、雨が降ってもまとまった降水にはならない見込みです。空気の乾燥が続きますので、火の元には十分にご注意ください。



最高気温は札幌は日中も氷点下の真冬日(最高気温0℃未満)が続くでしょう。青森は0℃から1℃、新潟は5℃前後でしょう。4日(水)の立春を過ぎても凍えるような寒さがまだまだ続きそうです。ただ、関東から九州は10℃以上の日が多く、東京では5日(木)は15℃まで上がり、ぽかぽか陽気になりそうです。立春を過ぎて日差しのぬくもりを感じられる日が多くなるでしょう。ただ、朝晩の冷え込みは続きますので体調管理にはご注意ください。