º£Æü27Æü¤ÏËÌÆüËÜ¤«¤é»³±¢¤Ç¼¾¤Ã¤¿Àã¤ä±«¡¡Àã¤É¤±¤Ë¤è¤ëÀãÊø¤äÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Î°²½¤ËÃí°Õ
º£Æü27Æü(²Ð)¤Î¸á¸å¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤é»³±¢¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¼¾¤Ã¤¿Àã¤ä±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂçÀã¤ÇÀÑÀã¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤¬°²½¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÀÑÀã¤¬Â³¤¯
º£Æü27Æü(²Ð)Àµ¸á¸½ºß¤ÎÀÑÀã¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤ÇÀÄ¿¹¸©¤Î»À¥öÅò¤Ç432¥»¥ó¥Á(Ê¿Ç¯Èæ1.5ÇÜ)¡¢»³·Á¸©¤ÎÉªÀÞ¤Ç218¥»¥ó¥Á(Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß)¡¢¿·³ã¸©¤Î¼éÌç¤Ç¤Ï233¥»¥ó¥Á(Ê¿Ç¯Èæ1.3ÇÜ)¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÀÑÀã¤¬2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤«¤é»³±¢¡¡Àã¤É¤±¤Ë¤è¤ë¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤ËÃí°Õ
º£Æü27Æü(²Ð)¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ò¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤¬ËÌÆüËÜ¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ç¤Ï¼¾¤Ã¤¿Àã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤«¤é»³±¢¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ï±«¡¢É¸¹â¤Î¹â¤¤»³¤Ï¼¾¤Ã¤¿Àã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂçÀã¤ÇÀÑÀã¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢±«¤¬¹ß¤ë¤³¤È¤ÇÀã¤É¤±¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼¾¤Ã¤¿½Å¤¤Àã¤¬¿·¤¿¤ËÀÑ¤â¤ë¤È¡¢¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©ÌÌ¤Î¾õ¶·¤â°²½¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µÞ¤ÊÀã¤É¤±¡¡Ãí°ÕÅÀ¤Ï?
ÀÑÀã¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ Àã¤É¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÁ´ÁØ¤Ê¤À¤ì¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬Á´¤Æ³ê¤êÍî¤Á¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä±«¤Î¸å¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ê¤À¤ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¼ÐÌÌ¤äÀÑÀã¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ µ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬³ê¤ê¡¢¡Ö²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸®Àè¤Çºî¶È¤¹¤ëºÝ¤ÏÆ¬¾å¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½üÀãºî¶È¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¿¹Ë¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê£¿ô¿Í¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Àã¤¬Â¿¤¯ÀÑ¤â¤Ã¤¿Æ»Ï©¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´§¿å¡×¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©¸ª¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿Àã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ¿å¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àã¤Î²ô¤¬ÇÓ¿å¹Â¤òºÉ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÂçÀã¤Î¤¢¤È¤Î±«¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Âç±«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£