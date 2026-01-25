º£Æü25Æü¤âÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀÑÀã¤¬µÞÁý¡¡Âçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ë·Ù²ü¡¡Åì³¤¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÀã
º£Æü25Æü¤âÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼Ö¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ëÂçÀã¡¡Â³¤¯
º£Æü25ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤ÈÀÐÀî¸©¤Ë¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»³±¢¤«¤éËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥óºÇÄ¹´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¤½ê¤Ç24»þ´Ö¤Ë70¥»¥ó¥Á¤Î¹ßÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¤Õ¤Ö¤¤¤Æ¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¯¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼Ö¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¡¢¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ(Â¿¤¤½ê)¡Û
26Æü6»þ¤Þ¤Ç
ËÌÎ¦¡¦ÅìËÌ¡¡¡¡¡¡¡¡70¥»¥ó¥Á
´ØÅì¹Ã¿®¡¦ËÌ³¤Æ»¡¡50¥»¥ó¥Á
¶áµ¦¡¦Åì³¤¡¡¡¡¡¡¡¡40¥»¥ó¥Á
Ãæ¹ñÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30¥»¥ó¥Á
27Æü6»þ¤Þ¤Ç
ÅìËÌ¡¡50¥»¥ó¥Á
Æ»Ï©¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¡ÂçÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯²á¤®¤Æ¤âÃí°Õ
Æ»Ï©¤Îµ¤¾Ý±Æ¶ÁÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡¢º£Æü25Æü¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÃæ¹ñÃÏÊý¤Ç¡ÖÀÖ¡×¤ä¡Ö»ç¡×¤È±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤ÇÀÑÀã¤¬µÞÁý¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤ÇÀãÆ»¤ò±¿Å¾¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ËÉ´¨Ãå¤ä¥«¥¤¥í¡¢ÌÓÉÛ¤Ê¤ÉÃÈ¤ò¤È¤ë¤â¤Î¡¢°ûÎÁ¿å¤äÈó¾ï¿©¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬Àã¤ËËä¤Þ¤ë¤ÈÇÓµ¤¥¬¥¹¤¬¼ÖÆâ¤ËµÕÎ®¤·¡¢°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤òµ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½üÀã¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¼Ö¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü26Æü¤Ï´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ëÂçÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ÏÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÏÆ»Ï©¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢±ª²ó¥ë¡¼¥È¤Î¸¡Æ¤¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶Ë´¨ÎóÅç¡¡Îä¤¿¤¤ËÌÉ÷
º£Æü25Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºòÆü24Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«2¡î¤Û¤ÉÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¿¿Åß¤é¤·¤¤´¨¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤Ä¤±¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Îµ¤²¹¤è¤ê¤â´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ï8¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æüº¹¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤äÅìËÌÆîÉô¤Ï1¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢É¹ÅÀ²¼¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌËÌÉô¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢0¡îÌ¤Ëþ¤Î¿¿ÅßÆü¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Åà¤Æ¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
