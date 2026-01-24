今日24日は、東北の日本海側から北陸を中心に雪の降る量が多くなっています。午後も北日本から東日本の日本海側で大雪となる見込みで、積雪や路面凍結、吹雪などによる交通への影響に警戒が必要です。明日25日は、西日本の日本海側にも大雪の範囲が広がるでしょう。

今日24日午前 東北〜北陸を中心に積雪増

今日24日の午前中は、北陸や東北の日本海側に加え、岐阜県の山沿いなどで降雪量が多くなっています。午前11時までの12時間降雪量は、阿賀町津川(新潟)で41センチ、西会津町(福島)で33センチなどとなっており、今日24日の午前中で積雪が急増しています。昼頃には、12時までの6時間に35センチ以上の顕著な降雪を観測したとして福井県で「顕著な大雪に関する気象情報」が発表されました。





九州では南阿蘇村(熊本)で1センチの降雪があり、朝に積雪の深さが1センチとなった時間がありました。午前11時現在は0センチとなっています。九州のアメダスの自動観測で積雪深が1センチ以上観測されたのは、今シーズン初めてです。なお、今日24日午前11時の時点で積雪が最も深いのは、酸ケ湯(青森)の419センチ、次いで魚沼市西名(新潟)では251センチとなっています。

今日24日午後も北〜東日本の日本海側を中心に大雪の恐れ

今日24日も日本付近は冬型の気圧配置が続いており、上空約5500メートル付近でマイナス36℃以下(大雪の目安)の強い寒気が、東北から北陸、近畿の日本海沿岸付近まで流れ込む見込みです。



今日24日は、このあとも北日本から東日本の日本海側を中心に大雪となる所があるでしょう。特に北陸を中心に、東北の日本海側や岐阜県では、発達した雪雲が流れ込み、短時間で雪が強まる恐れがあります。積雪や路面凍結などによる交通への影響に警戒してください。また、日本海沿岸では大気の状態が非常に不安定となる見込みで、落雷や激しい突風、ひょうに注意が必要です。



四国では、引き続き今日24日夕方にかけて、大雪となる所があるでしょう。九州南部や九州北部では、大雪のおそれはなくなった所が多いですが、山沿いを中心に積雪となっている所があるため、引き続き、積雪や路面凍結に注意が必要です。

明日25日 発達した雪雲は西日本の日本海側へ

明日25日は、北日本や北陸でも雪の降りやすい状態が続きますが、日本海で風が収束するJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が近畿から鳥取県の辺りを指向し、西日本の日本海側に雪雲が次々と連続して流れ込む可能性があります。明日25日は、大雪のおそれのある範囲が西に広がるため、交通障害などに警戒が必要です。

雪道運転 万が一のときに役立つグッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。