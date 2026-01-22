近畿では、明日23日から24日(土)は雪の降り方が弱まり、降るのは北部中心になるものの、25日(日)は再び降り方が強まり、雪のエリアが中部・南部に拡大する見込みです。交通に大きな影響が出るおそれがあるため、最新の気象情報や交通情報をこまめにチェックするようにしてください。なお、26日(月)以降も北部を中心に寒気の影響は続くでしょう。

近畿の雪 明日23日は北部中心 24日(土)は紀伊山地も

今日22日、日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、近畿では、中部・南部の山沿いや北部の広い範囲で大雪となっています。大雪のピークはいったん今日22日の夕方までの見通しですが、その後も油断できません。



明日23日は、冬型の気圧配置がやや緩み、寒気の流れ込みが少し弱まるでしょう。雪の降るエリアは狭くなるものの、北部では日本海沿岸や湖北で雪の降りやすい状態が続く見込みです。引き続き、積雪・凍結による路面悪化、なだれなどに注意してください。中部・南部は、日中は晴れ間が広がりそうです。



24日(土)は、北部中心に雪が降るのに加え、西よりの風にのって、紀伊半島にも雪雲が流れ込みやすくなるでしょう。紀伊山地などの山沿いを中心に路面状況にお気を付けください。



【24時間予想降雪量(多い所)】

23日6時〜24日6時

近畿北部 山地 40センチ

近畿北部 平地 15センチ

近畿中部 山地 7センチ

近畿中部 平地 1センチ

近畿南部 山地 3センチ



24日6時〜25日6時

近畿北部 山地 50センチ

近畿北部 平地 20センチ

近畿中部 山地 20センチ

近畿中部 平地 5センチ

近畿南部 山地 10センチ

近畿南部 平地 3センチ

25日(日) 北部に加え中部・南部に雪エリア拡大

25日(日)は、日本海で風が収束する※JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が近畿を指向し、雪雲が次々と連続して流れ込む可能性があります。北部では雪の降り方が強まり、中部・南部にも雪のエリアが拡大するでしょう。古い雪の上に新たに雪が積もると、「表層なだれ」が起きやすくなります。積雪が多い山の急斜面や雪庇(せっぴ)、吹きだまりができている斜面では「なだれ」に注意が必要です。なお、JPCZの動向次第で大雪となるエリアや時間が変わるため、今後も最新の情報をご確認ください。



※JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)とは、シベリアから吹き出す冷たい風が、朝鮮半島北部の山脈によって二分され、風下の日本海で再び合流する収束帯のことで、収束帯では雪雲が発達しやすくなります。

25日にかけて 雪による交通への影響「大」

近畿の道路では、明日23日午前まで雪の影響が大きい所が多いでしょう。明日23日午後から24日(土)午前は、道路への影響の可能性はいったん小さくなりますが、24日(土)午後から25日(日)にかけて、再び雪の影響を受ける可能性が大きくなります。ノーマルタイヤでの雪道走行は、スタックのリスクが高く、大規模な交通障害を引き起こすおそれがあるため、絶対に避けるようにしてください。また、大雪が予想される地域への外出は控えたり、通行ルートを見直すことも検討してください。

26日以降も北部中心に寒気の影響続く

26日(月)は、西日本では冬型の気圧配置が緩むでしょう。27日(火)に前線や気圧の谷が西日本付近を通過したあと、28日(水)からは再び冬型が強まる見込みです。近畿では、この間も、寒気の影響で北部を中心に雪が降りやすく、中部・南部では雲の広がりやすい日が多いでしょう。寒気の強さによっては、雪の降るエリアが拡大する可能性もあります。



今は1年で最も寒い時期にあたりますが、来週は平年並みの厳しい寒さとなる所が多い見込みです。来週も、日中の気温が上がりにくく、朝は内陸や山沿いを中心に氷点下の冷え込みとなる所があるでしょう。引き続き、路面凍結や水道管の凍結に注意するとともに、屋内では部屋と部屋の温度差によるヒートショックにお気をつけください。