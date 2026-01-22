22ÆüÌë¤Ï¶áµ¦ËÌÉô¤äÅì³¤¡¢ËÌÎ¦¤ÇÀã¤¬¶¯¤Þ¤ë¡¡Âç´¨ÇÈ¤Ç24Æü¡Á25Æü¤Ï¤µ¤é¤ËÂçÀã
º£Æü22Æü¤ÎÌë¤Ï¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤äÅì³¤¡¢ËÌÎ¦¤ÇºÆ¤ÓÀã¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Ë°ìµ¤¤ËÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£24Æü¤«¤é25Æü¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»³±è¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬25Æüº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÄ¹¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ë°ú¤Â³¤·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Ìë(22Æü)¤ÏËÌÎ¦¼þÊÕ¤ÇÀã¶¯¤Þ¤ë¡¡Àã±À¤ÏÌ¾¸Å²°¼þÊÕ¤Ë¤â
ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¡¢º£µ¨¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü22Æü¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢»³±è¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ï25Æüº¢¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤âÄ¹¤¯µïºÂ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Àã¤Ï¶¯¼å¤ò¤Ä¤±¤ÆÃÇÂ³Åª¤Ë¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶¯¤¤Àã¤ò¤â¤¿¤é¤¹Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬JPCZ(ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ)¤Ç¤¹¡£È¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤ÎÂÓ¤¬Ä¹¤¯Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¼¡¡¹¤ÈÀã¤ò¹ß¤é¤»¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤âÎ®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎJPCZ¤Î°ÌÃÖ¤¬24Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¼¡Âè¤ËËÌ¾å¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤á¶¯¤¤Àã¤Î¥¨¥ê¥¢¤â¼¡Âè¤ËËÌ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÀã¤¬¼å¤Þ¤Ã¤¿½ê¤âÌýÃÇ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü22Æü¤ÎÌë¤Ï¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤äÅì³¤¡¢ËÌÎ¦¤ÇºÆ¤ÓÀã¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËµþÅÔÉÜ¤ä¼¢²ì¸©¡¢Ê¡°æ¸©¡¢´ôÉì¸©¼þÊÕ¤ÇÃ»¤¤»þ´Ö¤Ë°ìµ¤¤ËÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°¦ÃÎ¸©¤ä»°½Å¸©¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ´¨µ¤µïºÂ¤ë¡¡Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï
ÆÃ¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢24Æü¤«¤é25Æü¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤Ç¤Ï100¥»¥ó¥Á¤Î¹ßÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìËÌ¤äÅì³¤¤Ç¤â70¥»¥ó¥Á¤È¡¢ÀÑÀã¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉáÃÊ¡¢Àã¤Î¾¯¤Ê¤¤»Í¹ñ¤ä¶å½£ËÌÉô¤Ç¤âºÆ¤ÓÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Æ»Ï©¤ËÀã¤ÎÀÑ¤â¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»³±è¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬25Æüº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÄ¹¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£Àã¤Ë¤è¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×¤ä¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ë¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ë°ú¤Â³¤·Ù²ü¤·¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÀã¤ÎÁõÈ÷¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÈÂÐºö¤Ï?
¶¯¤¤´¨ÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÀã¤äÄã²¹¡¢Ë½É÷¡¢ÌÔ¤Õ¤Ö¤¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¨ÇÈ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹ÓÅ·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ ÂçÀã¤äË½É÷¤Ë¤è¤ëÈô¹Ôµ¡¤Î·ç¹Ò¡¢ÅÅ¼Ö¡¦¥Ð¥¹¤Î±¿µÙ¡¢Æ»Ï©¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ê¤É¤Î¸òÄÌÌÖ¤ÎÍð¤ì¤ä¥Þ¥Ò¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â³°½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±ª²ó¥ë¡¼¥È¤Î¸¡Æ¤¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢ ÂçÀã¤Ë¤è¤ë¼Ö¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ËÉ´¨¥°¥Ã¥º¤äÈó¾ï¿©¡¢°ûÎÁ¿å¡¢¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¸£°ú¥í¡¼¥×¡¢¥¹¥³¥Ã¥×¡¢Ä¹·¤¤Ê¤É¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »ë³¦ÉÔÎÉ¤äÆ»Ï©¤ÎÀÑÀã¡¦Åà·ë¤Ë¤è¤ë¼Ö¤Î»ö¸Î¤äÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÅ¾ÅÝ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³°½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ Äã²¹¤Ë¤è¤ë¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¡¢ÇËÂ»¡¢ÃÇ¿å¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°³°¤Î¿åÆ»´É¤Ë¥¿¥ª¥ë¤äÊÝ²¹ºà¤ÇÊÝ²¹¤¹¤ë¡¢¼Ø¸ý¤«¤é¾¯ÎÌ¤Î¿å¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡¢¿åÆ»´É¤«¤é¿å¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ëü¤¬°ì¤ÎÃÇ¿å¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢°ûÎÁ¿å¤äÀ¸³èÍÑ¿å¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥ Ë½É÷¤äÃåÀã¤Ë¤è¤ëÄäÅÅ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÉ´¨ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥«¥»¥Ã¥È¥¬¥¹¥¹¥È¡¼¥Ö¤äÅôÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¥¤¥í¤äÌÓÉÛ¡¢¿²ÂÞ¤Ê¤É¤ÎËÉ´¨¥°¥Ã¥º¤â¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¾ÈÌÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ûÃæÅÅÅô¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¦ Ë½É÷¤äÀÑÀã¡¦ÃåÀã¤Ë¤è¤ëÅÝÌÚ¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤ä¼Ö¸Ë¤ÎÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£