今日21日(水)は、関東の最高気温は軒並み10℃に届かず、震える寒さになりました。この先も関東は大体晴れて、日中は冬本番の寒さが続くでしょう。朝晩は冷え込みが厳しく、広く氷点下になる予想です。24日(土)は、都心で雪が降る恐れがありますので、最新の情報に注意が必要です。

関東は各地で冬晴れが続く 日中は寒さが厳しく朝晩は氷点下の冷え込みに

今日21日(水)は、関東は強い寒気に覆われて、最高気温は軒並み10℃に届かず、厳しい寒さになりました。所々で今季一番の寒さとなり、奥日光では氷点下6度、草津では氷点下4.9℃を観測するなど、日差しの下でも凍てつく寒さになりました。





向こう一週間は、関東は大体晴れますが、寒気が居座るため日中は寒さが厳しいでしょう。最高気温は、広い範囲で10℃以下の予想です。各地で本格的な寒さが続きますので、外出の際は、コートの中にも暖かなセーターを着るなど、対策は万全になさって下さい。体感温度は気温だけでなく、風の強さも影響します。一般的に風速が1メートル増すと、体感温度は1℃下がるといわれています。風の強い日には一枚衣服を多く重ねなり、厚手の上着を着るなど、上手に調節して下さい。なお、この先は朝晩は冷え込みが厳しいでしょう。内陸ほど、氷点下の冷え込みになる所が多くなりそうです。暖かい部屋から寒い部屋への移動など、急激な温度の変化によって身体がダメージを受ける「ヒートショック」にご注意下さい。また、水道管や路面の凍結にも注意が必要な一週間になりそうです。

水道凍結 特に注意が必要なのはこんな時

冬の時期、冷え込みが強まると、水道が凍結してしまうことがあります。水道が凍結すると、水道が使えなくなるだけでなく、水道管が破裂した場合には、水道業者に依頼して、修繕作業が必要なこともあります。水道の凍結に、特に注意が必要なのは、以下のような時です。



1つめは、気温が、氷点下4度以下になる時です。天気予報で、翌日の最低気温をチェックしましょう。ただし、水道管が屋外にある場合は、建物の北側で日が当たらない場所だったり、強い風が吹きやすい場所だったり、むき出しになっていたりすると、気温が氷点下4度以下まで下がらなくても、水道が凍結しやすくなります。



2つめは、「真冬日(最高気温が0度未満の日)」が、続いた時です。日中も気温があまり上がらないと、水道管の中では、水が冷やされたままなので、凍結しやすくなります。水道管の近くに、気温計を置いて、気温をチェックするのも、おススメです。



3つめは、旅行や帰省で家を留守にするなど、長い時間、水道を使わない時です。



そんな時には、水道凍結を防ぐために、事前の対策を行ってください。

24日(土)は都心でも雪の可能性

24日(土)頃は、日本付近は冬型の気圧配置が強まり、日本海側は広くドカ雪になるでしょう。場所によっては、積雪が一気に急増する恐れもあるため、車の立ち往生などにご注意下さい。



なお、関東でも、山沿いを中心に雪が降るでしょう。関東の南部にも局地的に雪雲が流れ込んでくることもありそうです。日本海側と違い、雪に慣れていない都心でも降雪する可能性があります。少しの雪でも、交通機関に影響が出る恐れがありますので、注意が必要です。最新の情報を確認するようにして下さい。