この先も日本海側を中心に雪の降る日が多いでしょう。特に来週20日(火)以降は強い寒気が流れ込む予想で、日本海側ほど大雪となる恐れがあります。また、日中も気温が上がらず、最高気温が0℃未満の真冬日となる所もありそうです。

20日(火)以降は日本海側を中心に大雪の恐れ 真冬日となる所も

あす15日(木)は前線を伴った低気圧が北日本付近へ進み、そこから延びる前線が本州付近を通過するでしょう。前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が不安定となる所がありそうです。日本海側では雨や雪が降り、局地的には雷の鳴ることもあるでしょう。はじめは雨で降る所があるため、積雪の多い地域では、なだれや落雪などにご注意下さい。太平洋側では午前中は日差しの出る時間もありますが、午後は所々で雨や雪が降るでしょう。





16日(金)は東北日本海側を中心に雪や雨が降るでしょう。大雪となる可能性は低いものの、路面状況が悪化する恐れもあるため、車の運転や足元に注意して下さい。17日(土)と18日(日)は大学入学共通テストが行われます。17日(土)は低気圧の影響で東北北部や日本海側で雪や雨が降りやすいでしょう。極端に強く降ることはありませんが、朝は時間に余裕を持った行動を心がけて下さい。18日(日)は太平洋側で晴れ間の出る所があるほか、日本海側の雪も小康状態となりそうです。19日(月)は早くも次の低気圧が北日本へ近づく予想です。天気は下り坂で、午後は日本海側から次第に雪や雨が降るでしょう。夜にかけては太平洋側でも雨や雪の降る所がありそうです。この低気圧が通過した後、20日(火)以降は上空に強い寒気が流れ込む予想です。日本海側を中心に広く雪が降り、平地も含めて積雪が増えるでしょう。太平洋側にも強い風に乗って雪雲の流れ込む所がありそうです。路面状況の変化に注意して下さい。また、日中も気温が上がらず、最高気温が0℃未満の真冬日となる所もあるでしょう。万全の防寒対策が必要となりそうです。

厳しい寒さ続く恐れ 日本海側は積雪増加に注意

22日(木)以降も、断続的に平年を下回る寒気が流れ込む予想です。このため、日本海側では引き続き、雪の降る日が多いでしょう。積雪がさらに増える恐れもあります。また、沿岸を中心にふぶく所もありそうです。車を運転の際は、ふぶきによる見通しの悪化に注意して下さい。一方、太平洋側では南部ほど晴れる日が多いでしょう。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意が必要です。



気温は平年を下回る日が多いでしょう。朝晩はマイナス4℃以下となる所も多くなりそうです。路面や水道管の凍結にお気を付け下さい。また、日中も気温が上がりにくく、青森では連日、最高気温が0℃未満の真冬日となる予想です。厳しい寒さが長期間続く恐れがあるため、体調管理に十分注意して下さい。

風雪・大雪・低温に伴うリスク

ふぶきや大雪、低温によって以下のようなリスクがあります。早めに備えておきましょう。



(1)停電

倒木や雪の重みで電線が切れ、停電が発生する恐れがあります。

懐中電灯や防寒着、毛布などを準備しておくと良いでしょう。

電源確保のため、モバイルバッテリーも用意しておくと安心です。



(2)水道凍結

最低気温がマイナス4℃以下になる時や真冬日が続いた時に水道が凍結する可能性があります。

事前に、水道管の中から、水を抜いておきましょう。また、屋外で、むき出しになっている水道管やメーターは、発泡スチロールなどの保温材を使って、専用テープでしっかりと巻き、保温しておいてください。



(3)商品の品薄

交通網マヒによる物流遅延により商品の品薄が発生する可能性があります。

事前に食料品は少し多めに買い、暖房用の燃料も少し多めに確保すると安心です。