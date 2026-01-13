´ØÅì¤Ï´¥Áç¤·¤¿À²Å·¤¬Â³¤¯¡¡16Æü(¶â)¤ÏÅÔ¿´¤Çºù¤¬ºé¤¯º¢¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ
´ØÅì¤Ï¤³¤ÎÀè¤âÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬¥«¥é¥«¥é¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´¨ÃÈº¹¤ÎÂç¤¤¤°ì½µ´Ö¤Ç¡¢16Æü(¶â)¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Çºù¤¬ºé¤¯º¢¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£17Æü(ÅÚ)¤È18Æü(Æü)¤ÏÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£´¨ÃÈº¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅì¤Ï´¥Áç¤·¤¿À²Å·¤¬Â³¤¯¡¡²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ
´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤â´¥Áç¤·¤¿À²Å·¤¬Â³¤¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤òÏÂ¤é¤²¤ë±«¤äÀã¤Ï¹ß¤é¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤ä¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Ê¤É¤Ç¡¢»³²Ð»ö¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤âÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Ã¼¾¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë»þ¤Ï¾å¼ê¤Ë²Ã¼¾¤ò¤·¤Æ¡¢¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼¼Æâ¤ò²Ã¼¾¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤äÇ¨¤é¤·¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¼¾ÅÙ¤ÎÌÜ°Â¤Ï50¡Á60%¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ·×¤ò»È¤¦¤È´ÊÃ±¤Ë¼¾ÅÙ¤ò·×¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÀ¸¡¤äÀ¶ÁÝ¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¬³°µ¤¤ÇÎä¤ä¤µ¤ì¡¢·ëÏª¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ëÏª¤·¤¿¤é¡¢¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ÆéÎÁÍý¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é²¹¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±ÉÍÜ¤ò°ìÅÙ¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¡¢¿åÊ¬¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆéÎÁÍý¤«¤é¤ÎÅòµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢²Ã¼¾¤È´¹µ¤¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
16Æü(¶â)¤Ïºù¤¬ºé¤¯º¢¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡µ¤²¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬Âç¤¤¤
19Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢µ¤²¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü13Æü(²Ð)¤ÏÆüº¹¤·¤ÈÆî¤è¤ê¤ÎÉ÷¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï16.1¡î(3·î²¼½ÜÊÂ¤ß)¤Ç¡¢µ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²£ÉÍ¤Ç¥¦¥á¤¬³«²Ö¤·¡¢2024Ç¯¤Î1·î15Æü¤ò¹¹¿·¤·¤ÆºÇ¤âÁá¤¤³«²Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü14Æü(¿å)¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º£Æü13Æü(²Ð)¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌ¤è¤ê¤ÎÎä¤¿¤¤É÷¤â¿á¤¤¤Æ¡¢µ¤²¹¤è¤ê´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
16Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ïµ¤²¹¤¬Æü¤´¤È¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢3²¼½ÜÊÂ¤ß¤Èºù¤¬ºé¤¯º¢¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²«º½¤¬Èô¤Ö¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Ø¤ÎÉÕÃå¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¡¢18Æü(Æü)¤«¤é´¨¤µ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£17Æü(ÅÚ)¤È18Æü(Æü)¤ÏÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼õ¸³À¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¤²¹º¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¨ÃÈº¹¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê
´¨ÃÈº¹ÈèÏ«¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á²á¤®¤º¤Ë¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢Ä²¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤ë
Ç¾¤ÈÄ²¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²¤ÎÄ´»Ò¤¬À°¤¦¤È¡¢¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬À°¤¤¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£¥è¡¼¥°¥ë¥È¤äÌ£Á¹¡¢Ç¼Æ¦¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÂÎ²¹Ä´Àá¤Î¤Ç¤¤ëÉþÁõ¤òÁª¤Ö
´¨ÃÈº¹¤ÎÂç¤¤¤»þ´ü¤Ï¡¢Ã¦¤®Ãå¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Å·µ¤Í½Êó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢µ¤²¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÉþÁõ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤·¤Ã¤«¤êÆþÍá¤¹¤ë
¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤ÆÁ´¿È¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÆü¤ÎÎä¤¨¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆþÍá¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¼ó¤Þ¤Ç¿»¤«¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ó¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¿À·Ð¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ó¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë
Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âå¼Õ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¼ó¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¼ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¥±¥¢¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸(https://setagayanaika.com/)